Младший сын Ирины Билык называет папой нового партнера певицы по сцене

Сергей Мироненко станет специальным гостем в осенней части всеукраинского тура Ирины Билык

Знаменитая украинская певица Ирина Билык все чаще появляется в медиапространстве вместе с молодым певцом Сергеем Мироненко. На днях артисты вместе представляют дуэтный клип «Отпусти», который вызвал немало критики.

Во время одного из интервью Ирина призналась: она детально познакомилась со всем творчеством Сергея, прежде чем предложить ему совместный трек.

«Мне очень понравилась его работа “Афродита”. Она стала для меня решающей: я посмотрела, как выглядит этот артист…», – поделилась Билык.

Следующим признанием певица просто ошеломила даже своего коллегу по дуэту: «Кстати, мой ребенок, посмотрев наш с Сергеем совместный клип, спросил: “Это папа?”. Мы долго его уговаривали, что это не Аслан!», – призналась певица.

Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.