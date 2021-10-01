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    Младший сын Ирины Билык называет папой нового партнера певицы по сцене

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    Ирина Билык и Сергей Мироненко - Младший сын Ирины Билык называет папой нового партнера певицы по сцене
    Ирина Билык и Сергей Мироненко

    Сергей Мироненко станет специальным гостем в осенней части всеукраинского тура Ирины Билык

    Знаменитая украинская певица Ирина Билык все чаще появляется в медиапространстве вместе с молодым певцом Сергеем Мироненко. На днях артисты вместе представляют дуэтный клип «Отпусти», который вызвал немало критики.

    Во время одного из интервью Ирина призналась: она детально познакомилась со всем творчеством Сергея, прежде чем предложить ему совместный трек.

    «Мне очень понравилась его работа “Афродита”. Она стала для меня решающей: я посмотрела, как выглядит этот артист…», – поделилась Билык.

    Следующим признанием певица просто ошеломила даже своего коллегу по дуэту: «Кстати, мой ребенок, посмотрев наш с Сергеем совместный клип, спросил: “Это папа?”. Мы долго его уговаривали, что это не Аслан!», – призналась певица.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

    Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

    Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес Ирина Билык
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    Младший сын Ирины Билык называет папой нового партнера певицы по сцене