Как выглядит самая красивая модель Испании (фото)



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Испанская модель Бланка Падилья

Бланка Падилья была лицом Dolce & Gabbana и Givenchy Beauty

Бланка Падилья родилась в Мадриде. Девушке 25 лет, и она уже успела стать одной из самых красивых и востребованных моделей Испании. «Скотч» рассказывает про ее историю успеха.

Девушка попала в модельную индустрию случайно. Ее заметили в метрополитене Мадрида. Бланку пригласили на кастинг, после чего с ней сразу подписали контракт. Модель совмещала работу на мировых подиумах с учебой в колледже по специальности реклама и маркетинг.

Бланка Падилья была лицом Dolce & Gabbana и Givenchy Beauty. На ее счету показы крупнейших модных домов: Chanel, Dior, Valentino, Versace, Balmain и других. Топ-модель не раз была на обложках модных журналов и получала международные модельные премии. Кроме того, она приняла участие в заключительном шоу «Ангелы» Victoria’s Secret.

Ранее сообщалось, что 54-летний вице-премьер-министр Украины Алексей Резников женился на ведущей программы «Утро в большом городе» на телеканале ICTV Юлией Зорий.

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