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    Фото

    Как выглядит самая красивая модель Испании (фото)

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    Испанская модель Бланка Падилья - Как выглядит самая красивая модель Испании (фото)
    Испанская модель Бланка Падилья

    Бланка Падилья была лицом Dolce & Gabbana и Givenchy Beauty

    Бланка Падилья родилась в Мадриде. Девушке 25 лет, и она уже успела стать одной из самых красивых и востребованных моделей Испании. «Скотч» рассказывает про ее историю успеха.

    Девушка попала в модельную индустрию случайно. Ее заметили в метрополитене Мадрида. Бланку пригласили на кастинг, после чего с ней сразу подписали контракт. Модель совмещала работу на мировых подиумах с учебой в колледже по специальности реклама и маркетинг.

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    Как выглядит самая красивая модель Испании (фото)
    Как выглядит самая красивая модель Испании (фото)
    Как выглядит самая красивая модель Испании (фото)
    Как выглядит самая красивая модель Испании (фото)
    Как выглядит самая красивая модель Испании (фото)
    Как выглядит самая красивая модель Испании (фото)
    Как выглядит самая красивая модель Испании (фото)
    Как выглядит самая красивая модель Испании (фото)
    Как выглядит самая красивая модель Испании (фото)

    Бланка Падилья была лицом Dolce & Gabbana и Givenchy Beauty. На ее счету показы крупнейших модных домов: Chanel, Dior, Valentino, Versace, Balmain и других. Топ-модель не раз была на обложках модных журналов и получала международные модельные премии. Кроме того, она приняла участие в заключительном шоу «Ангелы» Victoria’s Secret.

     Ранее сообщалось, что 54-летний вице-премьер-министр Украины Алексей Резников женился на ведущей программы «Утро в большом городе» на телеканале ICTV Юлией Зорий.

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