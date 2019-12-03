После двух лет гормональной терапии: 13-летняя дочь Анджелины Джоли официально стала Джоном



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Наследница Джоли и Питта два года принимает гормональные препараты

Шайло давно отказалась ото всех девчачьих атрибутов в одежде и готовится сменить пол

Еще недавно Анджелина Джоли вывела на красную дорожку своих детей. Вместе с ней на премьере сказочного фильма «Малефисента: Владычица тьмы» в Лос-Анджелесе позировали: 15-летний Пакс, 14-летняя Захара, 13-летний Шайло и 11-летние близнецы, Нокс и Вивьен. Правда, средняя дочь Шайло уже давно перестала выглядеть как девочка. Она предпочитает выглядеть как мальчик, и актриса этому не препятствует. Более того, на днях юная особа сменила имя и официально стала Джоном.

Уже ходят слухи, что наследница Джоли и Питта два года принимает гормональные препараты, которые принимают перед операцией по смене пола. Окончательно стать трансгендером девочка сможет только, когда станет совершеннолетней. Джоли полностью поддержала выбор дочери, которая считает себя мальчиком. Примечательно, что именно Джоном она просит себя называть, сообщает New Idea.

По словам знакомых из окружения звездной семьи, Шайло проходит гормональную терапию в одном из медицинских учреждений Санта-Моники, так как не хочет проходить через женское созревание. «Шайло считает, что она одна из братьев. Ей хочется быть мальчиком, она хочет одеваться как мальчик, и стричь волосы как мальчик», — в одном из интервью пояснила Анджелина еще 10 лет назад. Тогда ее наследнице было всего 4 года. Правда, тогда кроха просила называть ее Питером, а не Джоном. Со временем ее предпочтения в имени изменились.