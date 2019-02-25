Оскар-2019. Полный список лауреатов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Самые желанные награды в мире кино нашли своих обладателей

В Лос-Анджелесе объявлены лауреаты 91-й церемонии вручения премии «Оскар». Фильм «Черная пантера» удивил количеством собранных статуэток, награду за лучшую песню, как и ожидалось, получила Леди Гага и ее соавторы, а лучшим актером признан Рами Малек за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия».

Лучший фильм

Черная пантера

Черный клановец

Богемская рапсодия

Фаворитка

Зеленая книга - победитель

Рома

Звезда родилась

Власть

Лучший актер

Кристиан Бэйл (Власть)

Брэдли Купер (Звезда родилась)

Виллем Дефо (Ван Гог. На пороге вечности)

Рами Малек (Богемская рапсодия) - победитель

Вигго Мортенсен (Зеленая книга)

Лучший актер второго плана

Махершала Али (Зеленая книга) - победитель

Сэм Рокуэлл (Власть)

Ричард Е. Грант (Сможете ли вы меня простить?)

Сэм Элиотт (Звезда родилась)

Адам Драйвер (Черный клановец)

Лучшая актриса

Ялица Апарисио (Рома)

Гленн Клоуз (Жена)

Оливия Колман (Фаворитка) — победитель

Леди Гага (Звезда родилась)

Мелисса Маккарти (Сможете ли вы меня простить?)

Лучшая актриса второго плана

Реджина Кинг (Если Бил-стрит могла бы заговорить) — победитель

Эми Адамс (Власть)

Рэйчел Вайс (Фаворитка)

Эмма Стоун (Фаворитка)

Марина Де Тавира (Рома)

Лучший режиссер

Альфонсо Куарон (Рома) — победитель

Спайк Ли (Черный клановец)

Йоргос Лантимос (Фаворитка)

Адам МакКей (Власть)

Павел Павликовский (Холодная война)

Лучший фильм на иностранном языке

Рома (Мексика) — победитель

Холодная война (Польша)

Магазинные воришки (Япония)

Капернаум (Ливан)

Работа без авторства (Германия)

Лучший оригинальный сценарий

Фаворитка

Дневник пастыря

Зеленая книга — победитель

Рома

Власть

Лучший адаптированный сценарий

Черный клановец — победитель

Если Бил-стрит могла бы заговорить

Сможете ли вы меня простить?

Звезда родилась

Баллада Бастера Скраггса

Лучшая операторская работа

Рома — победитель

Звезда родилась

Фаворитка

Холодная война

Работа без авторства

Лучшие визуальные эффекты

Мстители: Война бесконечности

Кристофер Робин

Первому игроку приготовиться

Человек на Луне — победитель

Хан Соло: Звездные войны. Истории

Лучший дизайн костюмов

Фаворитка

Мэри Поппинс возвращается

Черная пантера — победитель

Две королевы

Баллада Бастера Скраггса

Лучший грим и прически

На границе миров

Две королевы

Власть — победитель

Лучшая работа художника-постановщика

Фаворитка

Черная пантера — победитель

Мэри Поппинс возвращается

Человек на Луне

Рома

Лучший анимационный фильм

Суперсемейка 2

Остров собак

Ральф против интернета

Человек-паук: Через вселенные — победитель

Мирай из будущего

Лучший монтаж

Власть

Фаворитка

Черный клановец

Богемская рапсодия — победитель

Зеленая книга

Лучшая музыка к фильму

Черный клановец

Если Бил-стрит могла бы заговорить

Мэри Поппинс возвращается

Черная пантера — победитель

Остров собак

Лучшая песня

All the Stars (Черная пантера)

The Place Where Lost Things Go (Мэри Поппинс возвращается)

Shallow (Звезда родилась) — победитель

I'll Fight (RBG)

A Cowboy Trades His Spurs For Wings (Баллада Бастера Скраггса)

Лучшее сведение звука

Богемская рапсодия — победитель

Звезда родилась

Рома

Человек на Луне

Черная пантера

Лучший монтаж звука

Богемская рапсодия — победитель

Рома

Тихое место

Человек на Луне

Черная пантера

Лучший документальный полнометражный фильм

Округ Хейл утром и вечером

RBG

Minding the Gap

Свободный подъем в одиночку — победитель

Об отцах и сыновьях





