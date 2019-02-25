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    Жизнь

    Оскар-2019. Полный список лауреатов

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    Оскар-2019. Полный список лауреатов

    Самые желанные награды в мире кино нашли своих обладателей

    В Лос-Анджелесе объявлены лауреаты 91-й церемонии вручения премии «Оскар». Фильм «Черная пантера» удивил количеством собранных статуэток, награду за лучшую песню, как и ожидалось, получила Леди Гага и ее соавторы, а лучшим актером признан Рами Малек за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия».

    Лучший фильм

    •  Черная пантера
    • Черный клановец
    • Богемская рапсодия
    • Фаворитка
    • Зеленая книга - победитель
    • Рома
    • Звезда родилась
    • Власть

    Лучший актер

    • Кристиан Бэйл (Власть)
    • Брэдли Купер (Звезда родилась)
    • Виллем Дефо (Ван Гог. На пороге вечности)
    • Рами Малек (Богемская рапсодия) - победитель
    • Вигго Мортенсен (Зеленая книга)

    Лучший актер второго плана

    • Махершала Али (Зеленая книга) - победитель
    • Сэм Рокуэлл (Власть)
    • Ричард Е. Грант (Сможете ли вы меня простить?)
    • Сэм Элиотт (Звезда родилась)
    • Адам Драйвер (Черный клановец)

    Лучшая актриса

    • Ялица Апарисио (Рома)
    • Гленн Клоуз (Жена)
    • Оливия Колман (Фаворитка) — победитель
    • Леди Гага (Звезда родилась)
    • Мелисса Маккарти (Сможете ли вы меня простить?)

    Лучшая актриса второго плана

    • Реджина Кинг (Если Бил-стрит могла бы заговорить) — победитель
    • Эми Адамс (Власть)
    • Рэйчел Вайс (Фаворитка)
    • Эмма Стоун (Фаворитка)
    • Марина Де Тавира (Рома)

    Лучший режиссер

    • Альфонсо Куарон (Рома) — победитель
    • Спайк Ли (Черный клановец)
    • Йоргос Лантимос (Фаворитка)
    • Адам МакКей (Власть)
    • Павел Павликовский (Холодная война)

    Лучший фильм на иностранном языке

    • Рома (Мексика) — победитель
    • Холодная война (Польша)
    • Магазинные воришки (Япония)
    • Капернаум (Ливан)
    • Работа без авторства (Германия)

    Лучший оригинальный сценарий

    • Фаворитка
    • Дневник пастыря
    • Зеленая книга — победитель
    • Рома
    • Власть

    Лучший адаптированный сценарий

    • Черный клановец — победитель
    • Если Бил-стрит могла бы заговорить
    • Сможете ли вы меня простить?
    • Звезда родилась
    • Баллада Бастера Скраггса

    Лучшая операторская работа

    • Рома — победитель
    • Звезда родилась
    • Фаворитка
    • Холодная война
    • Работа без авторства

    Лучшие визуальные эффекты

    • Мстители: Война бесконечности
    • Кристофер Робин
    • Первому игроку приготовиться
    • Человек на Луне — победитель
    • Хан Соло: Звездные войны. Истории

    Лучший дизайн костюмов

    • Фаворитка
    • Мэри Поппинс возвращается
    • Черная пантера — победитель
    • Две королевы
    • Баллада Бастера Скраггса

    Лучший грим и прически

    • На границе миров
    • Две королевы
    • Власть — победитель

    Лучшая работа художника-постановщика

    • Фаворитка
    • Черная пантера — победитель
    • Мэри Поппинс возвращается
    • Человек на Луне
    • Рома

    Лучший анимационный фильм

    • Суперсемейка 2
    • Остров собак
    • Ральф против интернета
    • Человек-паук: Через вселенные — победитель
    • Мирай из будущего

    Лучший монтаж

    • Власть
    • Фаворитка
    • Черный клановец
    • Богемская рапсодия — победитель
    • Зеленая книга

    Лучшая музыка к фильму

    • Черный клановец
    • Если Бил-стрит могла бы заговорить
    • Мэри Поппинс возвращается
    • Черная пантера — победитель
    • Остров собак

    Лучшая песня

    • All the Stars (Черная пантера)
    • The Place Where Lost Things Go (Мэри Поппинс возвращается)
    • Shallow (Звезда родилась) — победитель
    • I'll Fight (RBG)
    • A Cowboy Trades His Spurs For Wings (Баллада Бастера Скраггса)

    Лучшее сведение звука

    • Богемская рапсодия — победитель
    • Звезда родилась
    • Рома
    • Человек на Луне
    • Черная пантера

    Лучший монтаж звука

    • Богемская рапсодия — победитель
    • Рома
    • Тихое место
    • Человек на Луне
    • Черная пантера

    Лучший документальный полнометражный фильм

    • Округ Хейл утром и вечером
    • RBG
    • Minding the Gap
    • Свободный подъем в одиночку — победитель
    • Об отцах и сыновьях
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    кино Премия «Оскар» актер
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