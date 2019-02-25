Оскар-2019. Полный список лауреатов
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Самые желанные награды в мире кино нашли своих обладателей
В Лос-Анджелесе объявлены лауреаты 91-й церемонии вручения премии «Оскар». Фильм «Черная пантера» удивил количеством собранных статуэток, награду за лучшую песню, как и ожидалось, получила Леди Гага и ее соавторы, а лучшим актером признан Рами Малек за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия».
Лучший фильм
- Черная пантера
- Черный клановец
- Богемская рапсодия
- Фаворитка
- Зеленая книга - победитель
- Рома
- Звезда родилась
- Власть
Лучший актер
- Кристиан Бэйл (Власть)
- Брэдли Купер (Звезда родилась)
- Виллем Дефо (Ван Гог. На пороге вечности)
- Рами Малек (Богемская рапсодия) - победитель
- Вигго Мортенсен (Зеленая книга)
Лучший актер второго плана
- Махершала Али (Зеленая книга) - победитель
- Сэм Рокуэлл (Власть)
- Ричард Е. Грант (Сможете ли вы меня простить?)
- Сэм Элиотт (Звезда родилась)
- Адам Драйвер (Черный клановец)
Лучшая актриса
- Ялица Апарисио (Рома)
- Гленн Клоуз (Жена)
- Оливия Колман (Фаворитка) — победитель
- Леди Гага (Звезда родилась)
- Мелисса Маккарти (Сможете ли вы меня простить?)
Лучшая актриса второго плана
- Реджина Кинг (Если Бил-стрит могла бы заговорить) — победитель
- Эми Адамс (Власть)
- Рэйчел Вайс (Фаворитка)
- Эмма Стоун (Фаворитка)
- Марина Де Тавира (Рома)
Лучший режиссер
- Альфонсо Куарон (Рома) — победитель
- Спайк Ли (Черный клановец)
- Йоргос Лантимос (Фаворитка)
- Адам МакКей (Власть)
- Павел Павликовский (Холодная война)
Лучший фильм на иностранном языке
- Рома (Мексика) — победитель
- Холодная война (Польша)
- Магазинные воришки (Япония)
- Капернаум (Ливан)
- Работа без авторства (Германия)
Лучший оригинальный сценарий
- Фаворитка
- Дневник пастыря
- Зеленая книга — победитель
- Рома
- Власть
Лучший адаптированный сценарий
- Черный клановец — победитель
- Если Бил-стрит могла бы заговорить
- Сможете ли вы меня простить?
- Звезда родилась
- Баллада Бастера Скраггса
Лучшая операторская работа
- Рома — победитель
- Звезда родилась
- Фаворитка
- Холодная война
- Работа без авторства
Лучшие визуальные эффекты
- Мстители: Война бесконечности
- Кристофер Робин
- Первому игроку приготовиться
- Человек на Луне — победитель
- Хан Соло: Звездные войны. Истории
Лучший дизайн костюмов
- Фаворитка
- Мэри Поппинс возвращается
- Черная пантера — победитель
- Две королевы
- Баллада Бастера Скраггса
Лучший грим и прически
- На границе миров
- Две королевы
- Власть — победитель
Лучшая работа художника-постановщика
- Фаворитка
- Черная пантера — победитель
- Мэри Поппинс возвращается
- Человек на Луне
- Рома
Лучший анимационный фильм
- Суперсемейка 2
- Остров собак
- Ральф против интернета
- Человек-паук: Через вселенные — победитель
- Мирай из будущего
Лучший монтаж
- Власть
- Фаворитка
- Черный клановец
- Богемская рапсодия — победитель
- Зеленая книга
Лучшая музыка к фильму
- Черный клановец
- Если Бил-стрит могла бы заговорить
- Мэри Поппинс возвращается
- Черная пантера — победитель
- Остров собак
Лучшая песня
- All the Stars (Черная пантера)
- The Place Where Lost Things Go (Мэри Поппинс возвращается)
- Shallow (Звезда родилась) — победитель
- I'll Fight (RBG)
- A Cowboy Trades His Spurs For Wings (Баллада Бастера Скраггса)
Лучшее сведение звука
- Богемская рапсодия — победитель
- Звезда родилась
- Рома
- Человек на Луне
- Черная пантера
Лучший монтаж звука
- Богемская рапсодия — победитель
- Рома
- Тихое место
- Человек на Луне
- Черная пантера
Лучший документальный полнометражный фильм
- Округ Хейл утром и вечером
- RBG
- Minding the Gap
- Свободный подъем в одиночку — победитель
- Об отцах и сыновьях