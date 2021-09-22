  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    От Зеленского требуют запретить гастроли российских звезд в Украине

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Украинский телеведущий Игорь Кондратюк выступил с требованием к президенту Зеленскому - От Зеленского требуют запретить гастроли российских звезд в Украине
    Украинский телеведущий Игорь Кондратюк выступил с требованием к президенту Зеленскому

    Для того чтобы получить ответ, петиция должна собрать 25 000 подписей за три месяца

    Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк создал петицию, где требует у президента Владимира Зеленского немедленно запретить любые гастроли, выступления на фестивалях и корпоративы знаменитостей из страны-агрессора Российской Федерации. Он против того, чтобы один артист выступал и для россиян-оккупантов, и для украинцев.

    Соответствующий пост артист выложил на свою страницу в Facebook, а с петицией можно ознакомиться на сайте с электронными обращениями к президенту Украины. Требование не касается тех звезд, которые публично осудили российскую агрессию и оккупацию Крыма.

    «Пусть к нам ездят с концертами мирные люди, а не глашатаи убийственного "русского мира"! Разрешить им выступать в Украине до возвращения Крыма и контроля за границами – это нонсенс и коллаборация с агрессором», – считает Кондратюк.

    Для того, чтобы получить ответ, петиция должна собрать 25 000 подписей за три месяца. Рассмотрение обращения осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня публикации информации о начале ее рассмотрения.

    Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

    После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.

    Читайте также: Молодец, сынок. Как родители отреагировали на незапланированную беременность любимой Романа Сасанчин
    Теги: знаменитости шоу-бизнес телеведущий
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    От Зеленского требуют запретить гастроли российских звезд в Украине