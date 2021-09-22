От Зеленского требуют запретить гастроли российских звезд в Украине

Для того чтобы получить ответ, петиция должна собрать 25 000 подписей за три месяца

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк создал петицию, где требует у президента Владимира Зеленского немедленно запретить любые гастроли, выступления на фестивалях и корпоративы знаменитостей из страны-агрессора Российской Федерации. Он против того, чтобы один артист выступал и для россиян-оккупантов, и для украинцев.

Соответствующий пост артист выложил на свою страницу в Facebook, а с петицией можно ознакомиться на сайте с электронными обращениями к президенту Украины. Требование не касается тех звезд, которые публично осудили российскую агрессию и оккупацию Крыма.

«Пусть к нам ездят с концертами мирные люди, а не глашатаи убийственного "русского мира"! Разрешить им выступать в Украине до возвращения Крыма и контроля за границами – это нонсенс и коллаборация с агрессором», – считает Кондратюк.

Для того, чтобы получить ответ, петиция должна собрать 25 000 подписей за три месяца. Рассмотрение обращения осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня публикации информации о начале ее рассмотрения.

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