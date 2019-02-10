Знаменитости в молодости и сейчас: необычные коллажи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@photo_time_traveling

Креативный мастер электронного холста и компьютерной мышки покоряет соцсеть своими необычными работами, «заставляя» взрослых звезд позировать с самими собой только в молодости

Страница в соцсети нидерландского художника Арда Гелинка привлекает интернет-пользователей необычными публикациями. Автор помещает на одно фото знаменитость в молодом и более взрослом возрасте.

Смотря на оригинальные творения художника, создается впечатление, будто знаменитости перенеслись в свое прошлое и решили сфотографироваться сами с собой. Автор не увлекается фотошопом и делает картины максимально естественными, что и подкупает его фолловеров.

К тому же, пока мир шоу-бизнеса увлечен флешмобом и публикует свои снимки с разницей в 10 лет, Ард дает возможность фанатам увидеть насколько поразительные перемены пережили звезды с юных лет. Стильные ирокезы и сумасшедшие начесы 90-х сменяют элегантные прически 21 века.

Помимо этого, художник заставляет тосковать о прошлом тех, кто является поклонником того или иного артиста с самого начала его карьеры. Героями его картин стали Роберт Де Ниро и Тина Тернер, звезда сериала «Друзья» Мэтт Леблан и Ричард Гир, Маколей Калкин и многие другие.

Несомненно, много веков назад изобретательного Арда Гелинка признали бы если не волшебником, так странным мастером точно. Подписчики художника без ума от его работ, они хвалят талант автора и обсуждают насколько изменились знаменитые личности.

Джерело: joinfo.ua