Плюсы в карантине: Наоми Кэмпбелл провела день с любимым крестником



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49-летняя Наоми Кэмпбелл решила не унывать instagram.com/naomi

Звезда подиумов нашла в карантине положительные стороны

Для легендарной супермодели Наоми Кэмпбелл впервые за долгое время наступил момент, когда она может по‑настоящему расслабиться. Наоми провела несколько дней дома в изоляции со своими близкими. Она наконец смогла полноценно заняться домашними делами, созвониться со старыми друзьями, послушать любимую музыку, дочитать книгу и выспаться.

В Нью-Йорке выдалась прекрасная погода, и Наоми вышла на прогулку со своим крестником Каем - сыном кинопродюсера Квеку Манделы. Для повседневного выхода звезда выбрала спортивный костюм, дополнив его резиновыми перчатками (безопасность никто не отменял) и солнцезащитными очками в крупной оправе.

«Воскресное настроение: сегодня я провела несколько часов с моим крестником, просто гуляя по пирсу. Не помню, когда в последний раз я так стояла в Нью-Йорке и не думала, где мне нужно быть в следующие 30 минут», - рассказала модель.

«Все верно говоришь!», «Спасибо за честность и приятные слова», «Твой пост - как лучик солнца, ты прекрасна», «Восхищаюсь тобой и жду, когда ты сама станешь мамой», «Какое теплый пост и милые фото!» - написали фолловеры.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса Наоми вынуждена путешествовать в защитном костюме. А на днях супермодель выбросила одежды на три тысячи долларов.

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