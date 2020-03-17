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    Шоу-биз

    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория умилила сеть детским фото

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    Голливудская актриса Ева Лонгория - «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория умилила сеть детским фото
    Голливудская актриса Ева Лонгория

    Поклонники узнали звезду только по улыбке

    На днях звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» отметила свой 45-й день рождения. В честь этого актриса решила сделать сюрприз фанатам и нашла трогательный снимок в семейном альбоме.

    В Инстаграме звезда опубликовала архивный снимок, на котором она запечатлена в нежном возрасте. На фото Ева позирует в белом платье с цветочным принтом, ее шею украшает тонкая цепочка, а густые волосы собраны в два забавных хвостика. И лишь широкая улыбка выдает в девочке будущую кинодиву.

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    Ева Лонгория в детстве

     «Благодарна за еще один год возле солнца. Спасибо семье и друзьям за любовь!» - написала под фото Лонгория.

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    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория умилила сеть детским фото
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория умилила сеть детским фото
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория умилила сеть детским фото
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория умилила сеть детским фото
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория умилила сеть детским фото
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория умилила сеть детским фото
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория умилила сеть детским фото
    Недавно похудевшая Ева Лонгория восхитилиа поклонников стройной фигурой в купальнике

    Поклонников умилил этот снимок, и они присоединились к поздравлениям в комментариях. «С днем рождения, прекрасная Ева Лонгория», «Это так трогательно!», Продолжайте светить и осуществлять свои мечты», — поделились эмоциями фолловеры.

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