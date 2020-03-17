«Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория умилила сеть детским фото



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Голливудская актриса Ева Лонгория

Поклонники узнали звезду только по улыбке

На днях звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» отметила свой 45-й день рождения. В честь этого актриса решила сделать сюрприз фанатам и нашла трогательный снимок в семейном альбоме.

В Инстаграме звезда опубликовала архивный снимок, на котором она запечатлена в нежном возрасте. На фото Ева позирует в белом платье с цветочным принтом, ее шею украшает тонкая цепочка, а густые волосы собраны в два забавных хвостика. И лишь широкая улыбка выдает в девочке будущую кинодиву.

Ева Лонгория в детстве

«Благодарна за еще один год возле солнца. Спасибо семье и друзьям за любовь!» - написала под фото Лонгория.

Поклонников умилил этот снимок, и они присоединились к поздравлениям в комментариях. «С днем рождения, прекрасная Ева Лонгория», «Это так трогательно!», Продолжайте светить и осуществлять свои мечты», — поделились эмоциями фолловеры.

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