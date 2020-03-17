Супермодель Джиджи Хадид снялась для обложки Harper’s Bazaar (фото)



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Джиджи Хадид призналась, что всегда верила в астрологию instagram.com/gigihadid/

Звезда подиумов рассказала о тернистом пути к славе и вещах, которые ее спасали

Одна из самых успешных моделей современности, 24-летняя Джиджи Хадид снялась для обложки Harper’s Bazaar, а также рассказала, как сумела достичь вершины модельного бизнеса, и как ей удается находить баланс между работой и отдыхом.

Джиджи Хадид призналась, что всегда верила в астрологию. Звезда отметила, что рождена под знаком Тельца - и это много для нее значит. «Я ценю, что появилась на свет под земным знаком Зодиака. Это всегда помогало выстроить мой внутренний диалог и оставаться собой в трудные моменты», - заявила Джиджи.

Хадид рассказала, что избавляться от стрессов ей помогала жизнь на ферме. Там девушка могла посвятить время самой себе и заниматься любимыми вещами — йогой, садоводством, искусством. «Находясь вдали от города и публики, я снова чувствую себя ребенком, и эта свобода действительно меня исцеляет. Здесь я не волнуюсь о том, что ношу и как выглядят мои волосы», — отметила Джиджи в интервью для Harper’s Bazaar.

Модель призналась, что ее путь к славе был тернистым. Однако она всегда верила в успех — и это помогало ей не сдаваться.

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