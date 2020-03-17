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    Супермодель Джиджи Хадид снялась для обложки Harper’s Bazaar (фото)

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    <p>Джиджи Хадид призналась, что всегда верила в астрологию</p> <div></div> - Супермодель Джиджи Хадид снялась для обложки Harper’s Bazaar (фото)

    Джиджи Хадид призналась, что всегда верила в астрологию

    instagram.com/gigihadid/

    Звезда подиумов рассказала о тернистом пути к славе и вещах, которые ее спасали

    Одна из самых успешных моделей современности, 24-летняя Джиджи Хадид снялась для обложки Harper’s Bazaar, а также рассказала, как сумела достичь вершины модельного бизнеса, и как ей удается находить баланс между работой и отдыхом.

    Джиджи Хадид призналась, что всегда верила в астрологию. Звезда отметила, что рождена под знаком Тельца - и это много для нее значит. «Я ценю, что появилась на свет под земным знаком Зодиака. Это всегда помогало выстроить мой внутренний диалог и оставаться собой в трудные моменты», - заявила Джиджи.

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    Супермодель Джиджи Хадид снялась для обложки Harper’s Bazaar (фото)
    Супермодель Джиджи Хадид снялась для обложки Harper’s Bazaar (фото)
    Супермодель Джиджи Хадид снялась для обложки Harper’s Bazaar (фото)
    Супермодель Джиджи Хадид снялась для обложки Harper’s Bazaar (фото)
    Супермодель Джиджи Хадид снялась для обложки Harper’s Bazaar (фото)
    Супермодель Джиджи Хадид снялась для обложки Harper’s Bazaar (фото)
    Супермодель Джиджи Хадид снялась для обложки Harper’s Bazaar (фото)
    Супермодель Джиджи Хадид снялась для обложки Harper’s Bazaar (фото)
    Супермодель Джиджи Хадид снялась для обложки Harper’s Bazaar (фото)
    Супермодель Джиджи Хадид снялась для обложки Harper’s Bazaar (фото)
    Супермодель Джиджи Хадид снялась для обложки Harper’s Bazaar (фото)
    Супермодель Джиджи Хадид снялась для обложки Harper’s Bazaar (фото)
    Супермодель Джиджи Хадид снялась для обложки Harper’s Bazaar (фото)
    Супермодель Джиджи Хадид снялась для обложки Harper’s Bazaar (фото)
    instagram.com/gigihadid/

    Хадид рассказала, что избавляться от стрессов ей помогала жизнь на ферме. Там девушка могла посвятить время самой себе и заниматься любимыми вещами — йогой, садоводством, искусством. «Находясь вдали от города и публики, я снова чувствую себя ребенком, и эта свобода действительно меня исцеляет. Здесь я не волнуюсь о том, что ношу и как выглядят мои волосы», — отметила Джиджи в интервью для Harper’s Bazaar.

    Модель призналась, что ее путь к славе был тернистым. Однако она всегда верила в успех — и это помогало ей не сдаваться.

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    знаменитости модель шоу-бизнес Джиджи Хадид
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