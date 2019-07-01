Памела Андерсон показала письма с подтверждением измен молодого любовника



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Памела Андерсон

По словам телезвезды, футболист вел двойную жизнь

51-летняя Памела Андерсон рассказала, как узнала об изменах своего бойфренда, 33-летнего Адиля Рами. Она показала письма, которые ей написала 37-летняя Сидони Бьемонт.

Памела заявила, что сначала хотела умолчать об истинной причине разрыва с бойфрендом. Но в интересах истины она решила поделиться личной перепиской, поэтому разговор с Сидони, матерью двух сыновей Адиля, она выложила на собственном сайте The Pamela Anderson Foundation.

Бьемонт первой написала знаменитой модели. Она пояснила, что решила быть честной с Памелой. Бывшая возлюбленная французского футболиста рассказала, что отношения с Адилем разладились в 2017 году, тогда их сыновьям-близнецам было девять месяцев. Рами не хотелось с ними возиться – красная дорожка Каннского фестиваля привлекала его гораздо больше.

По словам Бьемонт, спортсмен изменял Памеле не только с ней. Он постоянно общался с девушками из Instagram, проводил их на матчи. Год назад футболист пригласил Синдони с детьми на матчи чемпионата мира по футболу. Но вскоре спешно отменил поездку: приехала Андерсон.