Головна Скотч Життя
search button user button menu button

«Пам'ятай, що ти українець». Ярош зворушливо привітав сина з 17-річчям

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
Дмитро Ярош привітав сина з днем народження
фото: Дмитро Ярош/Facebook

У своїх привітаннях Дмитро Ярош побажав сину жити на повну

Екслідер «Правого сектора» та командувач «Української добровольчої армії» (УДА) Дмитро Ярош привітав свого сина Дмитра з 17-річчям. На своїй Facebook-сторінці він також опублікував фотографію дитини на тлі моря та природи, повідомляє «Главком».

Син Дмитра Яроша
Син Дмитра Яроша
фото: Facebook Дмитра Яроша

У своєму привітанні Дмитро Ярош розповів, що його син Дмитро святкує 17-річчя. Він побажав синові мати віру, не втрачати надії та любити.

«Бажаю тобі, синку, завжди мати Віру, ніколи не втрачати надії, і любити. Будь з Богом. Памʼятай, що ти українець», – написав він. 

Ярош висловив сподівання, що всі життєві плани сина стануть реальністю, і побажав йому жити на повну. Він також додав, що Господь має вести його шляхом. «Дуже любимо тебе з мамою! З Днем народження, синочку!», – завершив привітання Дмитро. 

Що відомо про Дмитра Яроша та його родину

Дмитро Ярош – відомий український військовий і політичний діяч. Він був одним із ключових лідерів під час Революції Гідності, а згодом очолив організацію «Правий сектор». У 2015 році він залишив «Правий сектор» і заснував «Українську добровольчу армію» (УДА), якою командує донині.

Відомо, що Дмитро та Ольга разом уже близько тридцяти років. Син Дмитро – третя дитина в родині Ярошів. У нього також є дві сестри, Ірина та Анастасія. Також пара має п'ятьох онуків. 

Нагадаємо, раніше Дмитро Ярош емоційно звернувся до свого сина, який закінчив школу. Він висловив віру в те, що покоління, яке виросло під час війни, буде «патріотичнішим, загартованішим і згуртованішим» за попереднє покоління. На його думку, діти завжди мають бути кращими за своїх батьків.

Читайте також:

Теги: Facebook Дмитро Ярош Правий сектор свято день народження дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовий пригадав період історії України, коли частина західних земель була під владою Польщі, а українці активно чинили цьому опір
«Прошу вас!» Ярош емоційно звернувся до поляків
5 червня, 18:42
Олександр Сирський сьогодні святкує своє 60-річчя
Ювілей Сирського. Ексначальник Генштабу розповів, як головнокомандувач святкує свій день народження
26 липня, 22:34
«Ви – наша душа». Тарас Петриненко привітав із днем народження Тетяну Горобець
«Ви – наша душа». Тарас Петриненко привітав із днем народження Тетяну Горобець
27 липня, 11:56
Дмитро Ярош звернувся до протестувальників: головне зараз – фронт
Дмитро Ярош звернувся до протестувальників: головне зараз – фронт
27 липня, 11:39
Наталії Могилевській – 50: найцікавіше з біографії
Наталії Могилевській – 50: найцікавіше з біографії
2 серпня, 11:22
Кермувальниця Chery Amulet не впоралась з керуванням
На Київщині сталась смертельна ДТП: загинула дитина
10 серпня, 06:13

Життя

«Пам'ятай, що ти українець». Ярош зворушливо привітав сина з 17-річчям
«Пам'ятай, що ти українець». Ярош зворушливо привітав сина з 17-річчям
Зеленський одягнув на День Незалежності особливу вишиванку: скільки вона коштує
Зеленський одягнув на День Незалежності особливу вишиванку: скільки вона коштує
Притула на руках із новонародженим сином привітав українців із Днем Незалежності
Притула на руках із новонародженим сином привітав українців із Днем Незалежності
У Франції відбувся чемпіонат з імітації вереску свині (відео)
У Франції відбувся чемпіонат з імітації вереску свині (відео)
Мандрівники розповіли про свій найгірший кулінарний досвід 
Мандрівники розповіли про свій найгірший кулінарний досвід 
Король Чарльз ІІІ відмовився від улюбленої літньої традиції Єлизавети II
Король Чарльз ІІІ відмовився від улюбленої літньої традиції Єлизавети II

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
11K
Показав середній палець. Актор Андрій Ісаєнко розказав про свою образу на Театр Франка
11K
Як впливає Росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення
5134
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
4929
Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua