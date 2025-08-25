«Пам'ятай, що ти українець». Ярош зворушливо привітав сина з 17-річчям

У своїх привітаннях Дмитро Ярош побажав сину жити на повну

Екслідер «Правого сектора» та командувач «Української добровольчої армії» (УДА) Дмитро Ярош привітав свого сина Дмитра з 17-річчям. На своїй Facebook-сторінці він також опублікував фотографію дитини на тлі моря та природи, повідомляє «Главком».

Син Дмитра Яроша фото: Facebook Дмитра Яроша

У своєму привітанні Дмитро Ярош розповів, що його син Дмитро святкує 17-річчя. Він побажав синові мати віру, не втрачати надії та любити.

«Бажаю тобі, синку, завжди мати Віру, ніколи не втрачати надії, і любити. Будь з Богом. Памʼятай, що ти українець», – написав він.

Ярош висловив сподівання, що всі життєві плани сина стануть реальністю, і побажав йому жити на повну. Він також додав, що Господь має вести його шляхом. «Дуже любимо тебе з мамою! З Днем народження, синочку!», – завершив привітання Дмитро.

Що відомо про Дмитра Яроша та його родину

Дмитро Ярош – відомий український військовий і політичний діяч. Він був одним із ключових лідерів під час Революції Гідності, а згодом очолив організацію «Правий сектор». У 2015 році він залишив «Правий сектор» і заснував «Українську добровольчу армію» (УДА), якою командує донині.

Відомо, що Дмитро та Ольга разом уже близько тридцяти років. Син Дмитро – третя дитина в родині Ярошів. У нього також є дві сестри, Ірина та Анастасія. Також пара має п'ятьох онуків.

Нагадаємо, раніше Дмитро Ярош емоційно звернувся до свого сина, який закінчив школу. Він висловив віру в те, що покоління, яке виросло під час війни, буде «патріотичнішим, загартованішим і згуртованішим» за попереднє покоління. На його думку, діти завжди мають бути кращими за своїх батьків.