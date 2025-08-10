Головна Київ Новини
На Київщині сталась смертельна ДТП: загинула дитина

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На Київщині сталась смертельна ДТП: загинула дитина
Кермувальниця Chery Amulet не впоралась з керуванням
фото: Нацполіція

Внаслідок ДТП 11-річний син водійки помер у «кареті» швидкої

Поліція Київщини розслідує обставини смертельної ДТП на Білоцерківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київської області.

9 серпня на автодорозі між селом Северинівка та селом Насташка трапилась аварія. Правоохоронці попередньо встановили, що 45-річна кермувальниця Chery Amulet не впоралась з керуванням та допустила виїзд на ліве узбіччя, де відбулося зіткнення з деревом.

Водійка не впоралась з керуванням
Водійка не впоралась з керуванням
фото: Нацполіція

Внаслідок ДТП 11-річний син водійки отримав тілесні ушкодження, від яких малолітній помер в автомобілі швидкої медичної допомоги. Жінка отримала забійну рану голови та забій грудної клітки.

«Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ДТП на Вінниччині загинула дворічна дівчинка. Водійка Opel Zafira на сільській ґрунтовій дорозі врізалася в електроопору.

Від удару спрацювала подушка безпеки, яка і вбила дитину, що сиділа на передньому сидінні разом із п’ятирічною сестричкою.

До слова, на автодорозі в межах села Кучаків Бориспільського району, підозрюваний не впорався з керуванням авто та скоїв наїзд на 10-річну дівчинку. Дитина від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці, а водію, який скоїв ДТП, загрожує до восьми років ув'язнення.

