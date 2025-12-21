Головна Скотч Життя
Нардепка Безугла після силової сутички у Раді зайнялася боксом

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Мар'яна Безугла займеться боксом
фото: Мар'яна Безугла/Facebook

Напередодні між нардепкою та парламентарем Сергієм Тарутою сталася бійка

Народна депутатка Мар’яна Безугла вирішила записатись у спортзал і зайнятися боксом. Про це парламентарка написала у своїх соцмережах, передає «Главком».

«Вирішила записатись в спортзал і спробувати бокс», – йдеться в дописі Безуглої.

Нардепка Безугла після силової сутички у Раді зайнялася боксом фото 1
скриншот допису Безуглої

Нагадаємо, 16 грудня у Верховній Раді сталася бійка між народною депутаткою Мар'яною Безуглою та парламентарем Сергієм Тарутою. 

Безугла заблокувала парламентську трибуну, унеможлививши виступи інших законодавців. Вона вимагала проведення військової реформи, а також відставки головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Депутат Сергій Тарута спробував розблокувати доступ до трибуни, зокрема він зривав загороджувальні стрічки та навіть вступив у словесну перепалку з Безуглою, яка згодом переросла у штовханину й не тільки.

Раніше Тарута активно критикував Безуглу, звинувачуючи її в діях, які, за його словами, загрожують національній безпеці України. Зокрема, йшлося про висловлювання парламентарки у бік військового керівництва країни.

Невдовзі після сутички нардеп Тарута прокоментував ситуацію, засудивши дії Безуглої та наголосивши на небезпеці поширення пропаганди всередині Ради.

