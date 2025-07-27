Дмитро Ярош звернувся до протестувальників: головне зараз – фронт

Ярош: «Молодь у нас чудова! На жаль, матюкаються орківською мовою»

Зараз в Україні найголовніше війна. Якщо не втримати фронт, то не буде сенсу говорити про корупцію. Про це заявив військовослужбовець, командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош, реагуючи на протести, які виникли на фоні ухвалення нового закону про обмеження незалежності НАБУ та САП.

«Корупція у тилу, реально, вбиває. Всі, хто це робить, незалежно від посад, є ворогами України. Молодь у нас чудова! На жаль, матюкаються орківською мовою… Але, які часи – такі й матюки. Буде національна мовна політика, буде й нормальна українська мова. Прийде час», – заявив він.

Також Ярош наголосив, що НАБУ і САП варто скористатися кредитом довіри від суспільства.

«СБУ – одна з найкращих спецслужб світу. Важливо, щоб Службу не втягували у політичні «розборки» і дали Василю Васильовичу (Малюк, очльник СБУ – «Главком»), з його командою, карт-бланш у нейтралізації ворогів України. Врешті, всі ми – не без гріха. І нам всім треба бути єдиними у боротьбі з недоімперською агресією…Головне, зберегти Державу і перемогти одвічного ворога. І хай нам, у цьому, допоможе Бог!», – додав військовий.

Крім того, Ярош закликав Банкову не жартувати з народом.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

22 липня у різних містах України проходили протести через ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414. Активісти вимагали накласти вето на закон. Протести відбувалися у трьох містах України: Києві, Львові та Дніпрі. Громадяни прийшли з плакатами та вимагаються, аби закон, який обмежує повноваження НАБУ та САП, було відхилено.