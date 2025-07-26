Ювілей Сирського. Ексначальник Генштабу розповів, як головнокомандувач святкує свій день народження

Генерал Анатолій Баргілевич: «Був на фронті. Стандартна вечеря, привітали, потім пішли на нараду»

Генеральний інспектор Міністерства оборони, ексначальник Генштабу ЗСУ (2024-2025 рр.) Анатолій Баргілевич поділився, які подарунки зазвичай отримує головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на день народження та як він зазвичай святкує цю подію. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Генерал-війна»: Сирському – 60».

Баргілевич розповів, що Сирський полюбляє гру в шахи і на день народження йому часто дарують шахи.

«Шахи – то святе. Усі про це знають, тому часто дарують на день народження шахи. Він має цілу колекцію шахівниць, дуже багато. Не знаю, що з нею робитиме. Звичайно, на минулий день народження теж шахи дарували. Що ще дарували? Гільзу якусь цікаво оброблену, поробки з осколків снарядів і шахи», – каже він.

Баргілевич та Сирський, 2024 рік фото: Генеральний штаб ЗСУ

Ексначальник Генштабу ЗСУ поділився спогадами про те, як одного разу відзначали день народження Сирського. За словами Баргілевича, цей день не відрізнявся від інших, тільки лунали привітання на адресу Олександра Сирського.

«Ми в той день були у поїздці на фронті, там і відзначали, на Донеччині. Повечеряли в штабі звичайною їжею, тією, що була на стандартну вечерю, привітали, потім пішли на нараду – і далі планова робота. Оце і все святкування. Чи чарку пили? Ні, чарки не було, це була затяжна поїздка, ми пізно приїхали і вже не те що чарку – їсти не хотілося, дуже пізно. Звичайна вечеря у звичайний робочий день, тільки з привітаннями – от і вся різниця», – розповів Баргілевич.

До слова, з нагоди ювілею головнокомандувача Збройних Сил України, генерала Олександра Сирського, відома волонтерка та керівниця проєкту технологічного посилення Сил оборони України Victory Drones Марія Берлінська поділилася своїм досвідом співпраці з ним. Вона спростувала поширений міф про застарілі погляди генерала.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський є досвідченим воєначальником. Зокрема, він неодноразово брав на себе відповідальність у найскладніші моменти та з честю виконував свій обов'язок.