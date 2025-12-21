Головна Скотч Життя
В Індії швидкісний потяг протаранив стадо зі 100 слонів

glavcom.ua
Мертвих тварин закопують поруч з місцем аварії
фото: Associated Press

На момент аварії в поїзді перебувало 650 пасажирів, ніхто з людей не постраждав

У суботу вранці в індійському штаті Ассам сталася масштабна аварія на залізниці, внаслідок якої загинули сім диких азіатських слонів, а ще одне слоненя отримало поранення. Як повідомляє Associated Press, інцидент трапився, коли стадо з приблизно 100 тварин переходило колії у лісистій місцевості, передає «Главком».

За словами представника залізниці, машиніст пасажирського експресу Rajdhani Express помітив тварин і застосував екстренне гальмування, проте уникнути зіткнення на великій швидкості не вдалося. Удар був такої сили, що локомотив та п'ять вагонів потяга зійшли з рейок. На момент аварії в поїзді перебувало 650 пасажирів, ніхто з людей не постраждав.

Близько 200 осіб, що перебували у пошкоджених вагонах, відправили до найближчого великого міста іншим рейсом, решта продовжила подорож до Нью-Делі.

Трагедія сталася за 125 км від столиці штату. Хоча слони часто з’являються на цій ділянці, офіційно вона не була позначена як «слонячий коридор». Експерти зазначають, що саме зараз у регіоні триває сезон збору врожаю рису, тому дикі тварини частіше виходять із лісів до населених пунктів та доріг у пошуках їжі.

Штат Ассам має одну з найбільших популяцій азіатських слонів у світі – близько 7 тис. особин. Проблема зіткнень тварин із потягами є системною для регіону: лише за останні кілька років під колесами експресів тут загинуло понад десять слонів.

Нагадаємо, у Нікополі на Дніпропетровщині людей від російського дрона врятував птах. Дикий яструб кинувся на ворожий безпілотник саме тоді, коли він пролітав над приватним будинком. Після зіткнення дрон пішов на зниження, а птах упав на подвір’ї. Його доправили до місцевої ветклініки. Яструба назвали FPVшкою.

До слова, у Чорнобильській зоні мешкає «таємничий звір» – борсук, якого складно помітити вдень. Однак дослідникам Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника вдалося зазнимкувати цього звіра у сонячному світлі. У заповіднику показали фото таємничого мешканця та розповіли про нього.

