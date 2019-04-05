Пара из Нидерландов создала нейросеть, способную отличить полотно Рембрандта от подделки



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Стивен и Андреа Франк объяснили, что свой проект они задумали не как замену искусствоведам, а скорее как альтернативный инструмент, с помощью которого можно определить подлинность полотен

Технолог Стивен Франк из США вместе со своей женой, искусствоведом Андреа Франк, создали нейросеть, обученную отличать работы Рембрандта ван Рейна от картин его последователей. Проект пары под названием A-Eye распознает кисть голландского художника, анализируя небольшие фрагменты картин, а не полотна целиком.

Андреа говорит, что они решили сосредоточиться именно на работах Рембрандта из-за психологической напряженности его полотен, многочисленных разногласий по поводу их атрибуции и доступности цифровых версий картин в высоком разрешении.

Используя цифровые изображения в высоком разрешении, найденные на веб-сайтах музеев, Стивен и Андреа Франк вводили в свою систему информацию как о подлинниках Рембрандта, так и о копиях. Для этого потребовались изображения 80 полотен: 40 оригиналов и 40 копий. «Не существует тысяч картин Рембрандтов, но если разбить одно изображение в высоком разрешении на сотни фрагментов, можно получить тысячи образцов для обучения нейросети», — говорит Андреа.

Пара утверждает, что результаты A-Eye совпадают с мнением экспертов. Анализируя «Портрет молодого джентльмена», нейросеть сосредоточилась на кружевном воротнике. Историк и арт-дилер Ян Сикс также считает этот элемент доказательством того, что картина на самом деле принадлежит Рембрандту. Тем не менее, как отмечает Artsy, некоторые специалисты скептически относятся к использованию нейросетей для определения подлинности работ известных художников.



Джерело: Bird In Flight