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    Жизнь

    Пенелопа Крус призналась, что совершила большую ошибку после родов

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    <div class="sel_item">Пенелопе Крус</div> - Пенелопа Крус призналась, что совершила большую ошибку после родов
    Пенелопе Крус

    Крус призналась, что во время первой беременности была неподготовленной

    45-летняя Пенелопа Крус рассказала, что была неопытной после первых родов. Именно из-за этого, по словам актрисы, она и совершила жизненную ошибку.

    Испанская звезда привлекает к своей персоне очень много внимания, поэтому личную жизнь предпочитает держать втайне. Тем не менее, во время саммита, посвященного женскому здоровью, Крус разоткровенничалась.

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    Пенелопа Крус призналась, что совершила большую ошибку после родов
    Пенелопа Крус призналась, что совершила большую ошибку после родов
    Пенелопа Крус призналась, что совершила большую ошибку после родов
    Пенелопа Крус призналась, что совершила большую ошибку после родов
    Пенелопа Крус призналась, что совершила большую ошибку после родов
    Пенелопа Крус призналась, что совершила большую ошибку после родов
    Пенелопа Крус призналась, что совершила большую ошибку после родов
    Пенелопа Крус призналась, что совершила большую ошибку после родов
    Пенелопа Крус призналась, что совершила большую ошибку после родов
    Пенелопа Крус призналась, что совершила большую ошибку после родов
    Пенелопа Крус призналась, что совершила большую ошибку после родов
    Пенелопа Крус призналась, что совершила большую ошибку после родов
    Пенелопа Крус призналась, что совершила большую ошибку после родов
    Пенелопа Крус призналась, что совершила большую ошибку после родов
    Пенелопа Крус призналась, что совершила большую ошибку после родов
    Пенелопа Крус призналась, что совершила большую ошибку после родов
    Пенелопа Крус призналась, что совершила большую ошибку после родов

    Организатор мероприятия, Гвинет Пэлтроу, собрала известных женщин и побеседовала с ними о личных проблемах. Разговор Гвинет и Пенелопы пошел о материнстве и об изменениях в жизни после рождения детей.

    Крус призналась, что во время первой беременности была неподготовленной и совершила ошибку. «Я наслушалась столько сказок и насмотрелась столько фильмов о материнстве. Поэтому в первый и во второй раз, когда я покидала больницу после родов, я была абсолютно разным человеком», – приводит Hola! слова Пенелопы.

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    знаменитости Пенелопа Крус шоу-бизнес
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