Пенелопа Крус призналась, что совершила большую ошибку после родов



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Пенелопе Крус

Крус призналась, что во время первой беременности была неподготовленной

45-летняя Пенелопа Крус рассказала, что была неопытной после первых родов. Именно из-за этого, по словам актрисы, она и совершила жизненную ошибку.

Испанская звезда привлекает к своей персоне очень много внимания, поэтому личную жизнь предпочитает держать втайне. Тем не менее, во время саммита, посвященного женскому здоровью, Крус разоткровенничалась.

Организатор мероприятия, Гвинет Пэлтроу, собрала известных женщин и побеседовала с ними о личных проблемах. Разговор Гвинет и Пенелопы пошел о материнстве и об изменениях в жизни после рождения детей.

Крус призналась, что во время первой беременности была неподготовленной и совершила ошибку. «Я наслушалась столько сказок и насмотрелась столько фильмов о материнстве. Поэтому в первый и во второй раз, когда я покидала больницу после родов, я была абсолютно разным человеком», – приводит Hola! слова Пенелопы.

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