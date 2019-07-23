  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Пенелопа Крус в красном платье с глубоким декольте восхитила поклонников

    • Розсилка
    Пенелопа Крус - Пенелопа Крус в красном платье с глубоким декольте восхитила поклонников
    Пенелопа Крус

    Пенелопа также продемонстрировала соблазнительный образ на снимке с известным фотографом Мертом Аласом

    Актриса произвела фурор среди поклонников новым откровенным фото. Жена Хавьера Бардема снялась в платье с глубоким декольте.

    В апреле Пенелопе Крус исполнилось 45 лет, однако знойная брюнетка остается одной из самых сексуальных звезд Голливуда. Испанская актриса находится в прекрасной форме и не забывает об этом напоминать. Сегодня она опубликовала в Instagram фото в откровенном красном платье с глубоким декольте. Страстный образ дополнили распущенные, обрамляющие лицо пряди, вечерний макияж и подвеска на шее.

    1 з 21
    на весь екран згорнути
    Пенелопа Крус в красном платье с глубоким декольте восхитила поклонников
    Пенелопа Крус в красном платье с глубоким декольте восхитила поклонников
    Пенелопа Крус в красном платье с глубоким декольте восхитила поклонников
    Пенелопа Крус в красном платье с глубоким декольте восхитила поклонников
    Пенелопа Крус в красном платье с глубоким декольте восхитила поклонников
    Пенелопа Крус в красном платье с глубоким декольте восхитила поклонников
    Пенелопа Крус в красном платье с глубоким декольте восхитила поклонников
    Пенелопа Крус в красном платье с глубоким декольте восхитила поклонников
    Пенелопа Крус в красном платье с глубоким декольте восхитила поклонников
    Пенелопа Крус в красном платье с глубоким декольте восхитила поклонников
    Пенелопа Крус в красном платье с глубоким декольте восхитила поклонников
    Пенелопа Крус в красном платье с глубоким декольте восхитила поклонников
    Пенелопа Крус в красном платье с глубоким декольте восхитила поклонников
    Пенелопа Крус в красном платье с глубоким декольте восхитила поклонников
    Пенелопа Крус в красном платье с глубоким декольте восхитила поклонников
    Пенелопа Крус в красном платье с глубоким декольте восхитила поклонников
    Пенелопа Крус в красном платье с глубоким декольте восхитила поклонников
    Пенелопа Крус в красном платье с глубоким декольте восхитила поклонников
    Пенелопа Крус в красном платье с глубоким декольте восхитила поклонников
    Пенелопа Крус в красном платье с глубоким декольте восхитила поклонников

    Пара вальяжно расположилась на черном кожаном диване. Крус, одетая в короткое черное платье с декольте, куртку и босоножки, взяла Аласа под руку. В кадре артистка выглядит очень молодо и сексуально.

     «Шикарная женщина. Нет слов. Огонь!», «Простите, ей правда 45?», «Обворожительная! Выглядит как юная девушка», – не поскупились на комплименты поклонники.

     Читайте также: «Тушите огонь»: Тина Кароль волнует сеть откровенными фото
    актриса Пенелопа Крус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ