Пенелопа Крус в красном платье с глубоким декольте восхитила поклонников



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Пенелопа Крус

Пенелопа также продемонстрировала соблазнительный образ на снимке с известным фотографом Мертом Аласом

Актриса произвела фурор среди поклонников новым откровенным фото. Жена Хавьера Бардема снялась в платье с глубоким декольте.

В апреле Пенелопе Крус исполнилось 45 лет, однако знойная брюнетка остается одной из самых сексуальных звезд Голливуда. Испанская актриса находится в прекрасной форме и не забывает об этом напоминать. Сегодня она опубликовала в Instagram фото в откровенном красном платье с глубоким декольте. Страстный образ дополнили распущенные, обрамляющие лицо пряди, вечерний макияж и подвеска на шее.

Пара вальяжно расположилась на черном кожаном диване. Крус, одетая в короткое черное платье с декольте, куртку и босоножки, взяла Аласа под руку. В кадре артистка выглядит очень молодо и сексуально.

«Шикарная женщина. Нет слов. Огонь!», «Простите, ей правда 45?», «Обворожительная! Выглядит как юная девушка», – не поскупились на комплименты поклонники.