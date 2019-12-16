Новогодняя рекламная кампания H&M: стильные фото



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vogue.ua

Канун Нового года – время, наполненное радостью, любовью и предвкушением торжества

Праздники во всем мире ассоциируются с теплой семейной атмосферой, близкими друзьями, долгожданным отдыхом и красивыми подарками, но все же не обходится без спешки и забот в предновогодний период. В новой новогодней кампании H&M призывает остановиться на секунду и насладиться обыкновенными, на первый взгляд, мгновениями, которые очень важны.

В новой коллекции H&M можно найти одежду для любого настроения, формата и торжества. Все образы выглядят одновременно нарядно и непринужденно, а также легко сочетаются между собой. В женской линейке представлены трикотажные изделия бежевой и молочной цветовой палитры, как дополнение к total-white образам. Для вечернего выхода предусмотрены модели из бархата, жаккардовый костюм и мини-платье в пайетках.

Для мужчин H&M подготовил широкий ассортимент вязаных изделий, уютных жакетов и традиционных пижам. Нарядный образ можно создать с помощью черного пиджака, рубашки, украшенной принтом «пейсли» и классических лоферов.

В то время как в детском отделе представлен широкий выбор яркой одежды. Девочек ожидают наряды, отсылающие к образам принцесс, а для мальчиков бренд подготовил одежду с праздничными принтами и новогодними персонажами.





Традиционно H&M сняли рекламный новогодний ролик, в котором показаны сцены из жизни самых разных людей в период праздников. Среди героев кампейна футболист Рахим Стерлинг с семьей, модели Андреа Дьякону и Ханна Фергюсон, шеф-повар Маркус Самуэльсон с женой и другие.

Джерело: vogue.ua