  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Первая леди посетила презентацию книги в элегантном сером наряде (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зеленская вышла в свет в элегантном аутфите - Первая леди посетила презентацию книги в элегантном сером наряде (фото)
    Зеленская вышла в свет в элегантном аутфите
    Фото: instagram.com/olenazelenska_official

    Книга рассказывает, как осознать, что люди разные – и по физическим, и по ментальным данным, и как это принять

    Елена Зеленская на днях побывала на презентации книги «Мир без границ» о разнообразии и равенстве. В инстаграме она поделилась впечатлениями от издания.

    «Книга рассказывает, как осознать, что люди разные – и по физическим, и по ментальным данным, и как это принять. Она учит тактично общаться, избегая ярлыков. Почему лучше говорить «люди с инвалидностью», чем «инвалиды»? Потому что каждый человек – личность, и нельзя никого определять только по диагнозу», – подчеркнула жена президента.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Первая леди посетила презентацию книги в элегантном сером наряде (фото)
    Первая леди посетила презентацию книги в элегантном сером наряде (фото)
    Первая леди посетила презентацию книги в элегантном сером наряде (фото)
    Первая леди посетила презентацию книги в элегантном сером наряде (фото)
    Первая леди посетила презентацию книги в элегантном сером наряде (фото)
    Фото: instagram.com/olenazelenska_official

    Зеленская добавила, что книгу распространят среди украинских школ для обучения.

    Первая леди Украины вышла в свет в элегантном аутфите. Она предстала перед камерами в серой водолазке и костюме в тон, состоящем из брюк и жакета.

    Елена Зеленская дополнила образ массивными серьгами-подвесками. Особенно выделялся ярко-красный маникюр.

    Волосы жены президента были уложены воздушными локонами. На лице первая леди сделала макияж, подчеркнув глаза стрелками. Поскольку она находилась среди большого количества людей, то надела защитную маску.

    Напомним, первая леди страны Елена Зеленская рассказала о своих литературных предпочтениях и показала книгу, читаемую декабрьскими вечерами.

    Читайте также: Героиня «Служебного романа». Новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети (фото)
    Теги: первая леди Елена Зеленская
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Первая леди посетила презентацию книги в элегантном сером наряде (фото)