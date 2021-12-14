Зеленская показала, за каким делом проводит зимние вечера (фото)

Зеленская считает, что за год человек должен прочитать 12-20 книг

Первая леди страны Елена Зеленская рассказала о своих литературных предпочтениях и показала книгу, читаемую декабрьскими вечерами. Об этом она написала на странице Instagrаm.

«Мое свежее чтение на украинском языке – «Пять четвертинок апельсина» Джоан Гаррис. Хотела чего-то атмосферного, во что можно завернуться декабрьским вечером, как в мягкий плед, теплой семейной саги на фоне исторических событий – вроде «Хорошего года» или «Жареных зеленых помидоров…». Получила большее: вместе с трогательными детскими воспоминаниями и семейными историями – это книга о войне. О ее страшных последствиях даже через поколение. О преждевременном взрослении детей и незрелости взрослых. О ненависти, которую может остановить только любовь», – написала супруга президента.

Зеленская также отметила, что за год человек должен прочитать 12-20 книг, так что у всех желающих есть еще две недели, чтобы наверстать.

«Согласно мировым исследованиям, оптимально за год читать 12-20 книг – это настоящий тренажер для нашего мозга и целеустремленности. Конечно, год заканчивается, да еще можно успеть добавить в свой список хотя бы одну книгу и поделиться впечатлениями с хештегом #неделячтения», – отметила первая леди.

Подписчики Елены Зеленской единогласно поддержали ее слова, а некоторые попросили позаботиться о библиотеках в небольших городах, где люди не могут покупать дорогие книги, но стремятся углублять свои знания.

Напомним, Елена Зеленская в своем Инстаграме показала фото со встречи со студентами Киевской школы экономики, которые покорили ее открытостью и знаниями.