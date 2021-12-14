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    Зеленская показала, за каким делом проводит зимние вечера (фото)

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    Первая леди подчеркнула, что читает книгу на украинском - Зеленская показала, за каким делом проводит зимние вечера (фото)

    Первая леди подчеркнула, что читает книгу на украинском

    Фото из открытых источников

    Зеленская считает, что за год человек должен прочитать 12-20 книг

    Первая леди страны Елена Зеленская рассказала о своих литературных предпочтениях и показала книгу, читаемую декабрьскими вечерами. Об этом она написала на странице Instagrаm.

    «Мое свежее чтение на украинском языке – «Пять четвертинок апельсина» Джоан Гаррис. Хотела чего-то атмосферного, во что можно завернуться декабрьским вечером, как в мягкий плед, теплой семейной саги на фоне исторических событий – вроде «Хорошего года» или «Жареных зеленых помидоров…». Получила большее: вместе с трогательными детскими воспоминаниями и семейными историями – это книга о войне. О ее страшных последствиях даже через поколение. О преждевременном взрослении детей и незрелости взрослых. О ненависти, которую может остановить только любовь», – написала супруга президента.

    Зеленская также отметила, что за год человек должен прочитать 12-20 книг, так что у всех желающих есть еще две недели, чтобы наверстать.

    «Согласно мировым исследованиям, оптимально за год читать 12-20 книг – это настоящий тренажер для нашего мозга и целеустремленности. Конечно, год заканчивается, да еще можно успеть добавить в свой список хотя бы одну книгу и поделиться впечатлениями с хештегом #неделячтения», – отметила первая леди.

    Подписчики Елены Зеленской единогласно поддержали ее слова, а некоторые попросили позаботиться о библиотеках в небольших городах, где люди не могут покупать дорогие книги, но стремятся углублять свои знания.

    Напомним, Елена Зеленская в своем Инстаграме показала фото со встречи со студентами Киевской школы экономики, которые покорили ее открытостью и знаниями.

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    Теги: первая леди Елена Зеленская
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    Зеленская показала, за каким делом проводит зимние вечера (фото)