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    Жизнь

    Пингвины-геи отобрали детеныша у своих гетеросексуальных соплеменников

    • Розсилка
    Пингвины-геи отобрали детеныша у своих гетеросексуальных соплеменников

    Пара гомосексуальных пингвинов, живущая в датском зоопарке в городе Оденсе, похитила пингвиненка у его гетеросексуальных родителей

     По словам сотрудника зоопарка Санди Хедегард Мунк, пингвины-геи решились на кражу, так как заметили, что детеныш остался без присмотра. Скорее всего, его мама ушла купаться, а отец, который должен был приглядывать за малышом, просто отвлекся.

    Когда родители вернулись и обнаружили пропажу, то сделали вид, будто детеныша у них никогда и не было. Подобное поведение удивило работников зоопарка — обычно самка вела себя довольно агрессивно по отношению к людям, которые слишком близко подходили к ее птенцу (а вот отец обычно был довольно «расслаблен»). Позже пингвиниха все-таки отправилась на поиски своего малыша. Родительница выследила детеныша и начала выяснять отношения с гомосексуальными пингвинами, пытавшимися защитить присвоенного птенца.

     

    В конце концов в дело вмешались сотрудники зоопарка. Они вернули детеныша настоящим родителям и решили, что отдадут пингвинам-геям яйцо, которое не смогла выносить другая самка.

     Напомним, что ранее Алла Костромичова упала на подиум во время дефиле.

    в мире животных дети семья родители ЛГБТ (рус.)
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