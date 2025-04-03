«Роздягайся і до справи». Дружина міністра Сметаніна пише еротичні романи

Герман та Анфіса Сметаніни перебувають у шлюбі з 2011 року

Анфіса Сметаніна працює під псевдонімом Влада Холод

Дружина міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна Влада Холод пише еротичні романи і, за її словами, має президентський грант з літератури. Про це повідомляє «Главком».

У профілі на Facebook письменниця називає себе просто авторкою любовних романів.

фото: Скриншот

Проте на сторінці Instagtam вже вказує інформацію про президентський грант.

фото: Скриншот

На Букнет авторка повідомляє, що отримала президентский грант з літератури у 2020 році в складі команди Світлани Вертоли за проєкт «Сусіди». Також Влада Холод вказує, що є володаркою стипендії авторам від інституту Гете.

Твори Влади Холод мають доволі специфічні назви – «Заборонений плід», «П’янкий гріх», «Вимушена наречена», «Роздягайся і до справи» тощо.

фото: Скриншот

фото: Скриншот

Влада Холод також пише рецензії на прочитані книги. Так, у відгуку на твір «Червоний, білий та королівський синій» Кейсі Макквістон Влада Холод повідомляє, що їй, як дружині міністра, мають бути цікавим політичні питання, але «багато що з цього було не дуже правдоподібним і затягнутим».

Влада Холод – це творчий псевдонім Сметаніної Анфіси Михайлівни. Вона вивчала журналістику та міжнародні відносини у ХНУ ім. Каразіна, з 2011 року перебуває у шлюбі з міністром з питань стратгалузей промисловості Германом Сметаніним.

Нагадаємо, Герман Сметанін очолив Міністерство стратегічних галузей промисловості України у вересні 2024 року. До того він був генеральним директором АТ «Українська оборонна промисловість». «Главком» писав, що при звільненні з «Української оборонної промисловості» (раніше – «Укроборонпром») Герман Сметанін отримав близько 3 млн грн.

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