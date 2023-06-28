Новим гендиректором «Укроборонпрому» став Герман Сметанін

Кабмін затвердив директора Харківського заводу Малишева на посаді нового керівника відомства

Кабінет міністрів України затвердив головою держконцерну «Укроборонпром» Германа Сметаніна. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

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«Кабмін призначив новим гендиректором «Укроборонпрому» Германа Сметаніна. Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів», – написав Камишін.

За його словами, перед Сметаніним стоїть три головні задачі:

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Наростити виробництво боєприпасів та військової техніки.

Побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру.

Трансформувати «Укроборонпром».

Усього Сметанін має дев’ять років виробничого досвіду й ще 3 на посадах директора:

2014-2015 – Харківське конструкторське бюро машинобудування;

2015-2020 – Львівській бронетанковий завод на посаді головного конструктора та інженера;

2020-2021 – директор заводу ім. Малишева на посаді директора з виробництва;

2021-2023 – директор Харківського бронетанкового заводу;

березень 2023 – червень 2023 – гендиректор заводу ім. Малишева.

Варто зазначити, що з 3 грудня 2020 року Держконцерн «Укроборонпром» очолював Юрій Гусєв. Втім, від учора стало відомо, що він залишив цю посаду. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Як повыдомлялося, 24 червня, Кабмін затвердив директора Харківського заводу Малишева на посаді нового керівника відомства. Це рішення оприлюднять 26 червня, а набере чинності воно 28 червня.