Головна Країна Політика
search button user button menu button

Новим гендиректором «Укроборонпрому» став Герман Сметанін

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Новим гендиректором «Укроборонпрому» став Герман Сметанін
Раніше Сметанін керував Харківським заводом Малишева
Фото: Kharkiv Today

Кабмін затвердив директора Харківського заводу Малишева на посаді нового керівника відомства

Кабінет міністрів України затвердив головою держконцерну «Укроборонпром» Германа Сметаніна. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

«Кабмін призначив новим гендиректором «Укроборонпрому» Германа Сметаніна. Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів», – написав Камишін.

За його словами, перед Сметаніним стоїть три головні задачі:

  • Наростити виробництво боєприпасів та військової техніки.
  • Побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру.
  • Трансформувати «Укроборонпром».

Усього Сметанін має дев’ять років виробничого досвіду й ще 3 на посадах директора:

  • 2014-2015 – Харківське конструкторське бюро машинобудування;
  • 2015-2020 – Львівській бронетанковий завод на посаді головного конструктора та інженера;
  • 2020-2021 – директор заводу ім. Малишева на посаді директора з виробництва;
  • 2021-2023 – директор Харківського бронетанкового заводу;
  • березень 2023 – червень 2023 – гендиректор заводу ім. Малишева.

Варто зазначити, що з 3 грудня 2020 року Держконцерн «Укроборонпром» очолював Юрій Гусєв. Втім, від учора стало відомо, що він залишив цю посаду. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Як повыдомлялося, 24 червня, Кабмін затвердив директора Харківського заводу Малишева на посаді нового керівника відомства. Це рішення оприлюднять 26 червня, а набере чинності воно 28 червня.

Теги: Кабмін міністр Володимир Зеленський Укроборонпром президент Юрій Гусєв Олександр Камишін Герман Сметанін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Екоактивістка Ґрета Тунберг
Цей екоцид є ще одним звірством РФ – відома екоактивістка про підрив Каховської ГЕС
8 червня, 23:42
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Анджеєм Дудою
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52
Індонезія вигадала, як залучити у країну багатих туристів
Одна із популярних курортних країн Азії приваблюватиме багатіїв «золотими візами»
30 травня, 16:32
Володимир Зеленський: «Путін повинен боятися сили світу»
«Загнаний звір». Зеленський розповів, що думає про Путіна (відео)
3 червня, 11:15
Якщо Росія хоче дипломатичного напрямку врегулювання конфлікту, має вивести свої війська з України, наполягає Зеленський
«Дипломатичний вихід»: Зеленський назвав умову, за якої готовий домовлятися з Росією
3 червня, 21:59
Глава держави у Миколаївській області відвідав Головну насосну станцію Управління каналів річки Інгулець
Зеленський приїхав у підтоплені райони Миколаївщини (відео)
8 червня, 15:37
Володимир Зеленський заявив, що не бачить сенсу діалогу з людиною, яка хоче стерти повністю державу Україна
Зеленський про Путіна: Він або не контролює свою армію, або неадекватний (відео)
16 червня, 20:29
Володимир Зеленський подякував всім, хто його підтримав
Зеленський відповів Путіну, який назвав його «ганьбою єврейського народу»
21 червня, 14:41
Володимир Зеленський зауважив, що на нинішньому етапі війни важливо перейти до дій: угод та проєктів
Зеленський назвав п'ять напрямків для створення основи для миру
21 червня, 12:22

Політика

Новим гендиректором «Укроборонпрому» став Герман Сметанін
Новим гендиректором «Укроборонпрому» став Герман Сметанін
Скоро усі все побачать: Резніков закликав не робити поспішних висновків про повільний контрнаступ
Скоро усі все побачать: Резніков закликав не робити поспішних висновків про повільний контрнаступ
В Україну з неоголошеним візитом приїхав президент Литви Науседа
В Україну з неоголошеним візитом приїхав президент Литви Науседа
Значення слова «суверенна» набуло нового сенсу: Зеленський привітав українців із Днем Конституції
Значення слова «суверенна» набуло нового сенсу: Зеленський привітав українців із Днем Конституції
Кулеба оцінив, що буде з «Вагнером» після заколоту в Росії
Кулеба оцінив, що буде з «Вагнером» після заколоту в Росії
Банкова дала пораду Орбану після його скандальної заяви про Україну
Банкова дала пораду Орбану після його скандальної заяви про Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Ситуація на Запорізькій АЕС: «Глава МАГАТЕ втратив нейтральність. Треба готуватися до найгіршого»
68K
«Південь» анонсував новини, які «всіх порадують»
60K
Командирів підрозділів «Вагнер» затримано у Сирії – ЗМІ
48K
Корм для диких тварин заготовляють лісники на Вінниччині (фото)
24K
Трансгендерну жінку, яка воює в лавах ЗСУ, побив її командир: деталі
20K
Окупанти влучили в кафе в центрі Краматорська: багато поранених (відео)

Новини

Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
26 червня, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
26 червня, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 червня, 01:00

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту