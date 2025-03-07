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Кохана Кулеби вигадала, як розважити людей у своєму сексшопі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Павелецька нещодавно відкрила секшоп у столиці
скріншот з відео

Заклад хоче проводити лекторії про секс щотижня

У сексшопі N-Joy, який нещодавно відкрила цивільна дружина колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Світлана Павелецька, пройшов перший офлайн-лекторій про сексуальну освіту. Про це повідомляє «Главком».

Темами для обговорення стали звʼязок між фізичним здоров’ям та сексуальною гармонією, виховання дітей і підлітків та питання сексуальності у зрілому віці. Як зазначається, заклад планує продовжувати подібні лекторії щотижня.

Нагадаємо, відкриття сексшопу відбулося 4 лютого. Павелецька називала його «найусвідомленішим магазином інтимних товарів, що дбає про ваше сексуальне здоров’я».

Раніше ексміністр Дмитро Кулеба в інтервʼю журналістці Раміні Есхакзай розповів, що наразі проживає у квартирі своєї дівчини Світлани Павелецької. Однак, мріє відремонтувати хату в селі на Полтавщині та жити там.

Також українська бізнесвумен Світлана Павелецька, кохана ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулеби розповіла, що їхнє знайомство відбулося понад 20 років тому. Однак, тоді все обмежилося лише спілкуванням. 

Як повідомлялося, 5 вересня 2024 року, українська бізнесвумен Світлана Павелецька, кохана міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, прокоментувала його звільнення в Instagram. У своїй публікації вона висловила підтримку Кулебі та поділилася своїми емоціями.

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Теги: Дмитро Кулеба міністр дружина бізнес

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