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Очільник Мінстратегпрому Сметанін отримав 3 млн грн при звільненні з «Укроборонпрому»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Очільник Мінстратегпрому Сметанін отримав 3 млн грн при звільненні з «Укроборонпрому»
5 вересня Верховна Рада призначила Германа Сметаніна міністром з питань стратегічних галузей промисловості
фото з відкритих джерел

Герман Сметанін отримав 2,89 млн грн як розрахункові при звільненні з АТ «Українська оборонна промисловість»

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін отримав 2,89 млн грн як розрахункові при звільненні з АТ «Українська оборонна промисловість» (раніше – «Укроборонпром»). Про це свідчать дані у Єдиному державному реєстрі декларацій про суттєві зміни у майновому стані.

Також Сметанін задекларував у вересні 160,5 тис. грн зарплати в АТ «Українська оборонна промисловість».

Як відомо, 5 вересня Верховна Рада призначила міністром з питань стратегічних галузей промисловості генерального директора Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» Германа Сметаніна. 

Що відомо про Германа Сметаніна

Освіта

Сметанін закінчив харківську загальноосвітню школу № 49.

Отримав фах інженера-конструктора колісно-гусеничних транспортних засобів у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті. Також отримав фах менеджера з управління оборонно-промислового корпусу у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Кар'єра

З 2014 по 2015 рік працював у Харківському конструкторському бюро машинобудування, яке є складовою частиною «Укроборонпрому2.

Надалі працював головним конструктором та головним інженером Львівського бронетанкового заводу.

У 2020-2021 роках працював директором з виробництва ДП «Завод імені В.О. Малишева».

З квітня 2021 року по квітень 2023 року працював директором Державного підприємства «Харківський бронетанковий завод».

У квітні 2023 року Кабінетом Міністрів України призначений генеральним директором Державного підприємства «Завод імені В.О. Малишева».

28 червня 2023 року Кабмін призначив Германа Сметаніна новим керівником Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість».

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровані проєкти постанов про призначення нових міністрів в діючий уряд Дениса Шмигаля. Голосування планується 5 вересня. Про це стало відомо із посилання на проєкти постанов.

Як відомо, Ростислав Шурма йде з посади заступника голови Офісу президента.  Також 3 вересня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала заяву про звільнення з посади.

До слова, на засіданні 4 вересня депутати Верховної Ради проголосували за відставку Олександра Камишіна з посади голови Мінстратпром. Також депутати Верховної Ради на засіданні 4 вересня підтримали відставку міністра юстиції Дениса Малюськи. 

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