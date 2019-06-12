По стопам принцессы Дианы: Меган Маркл и принц Гарри едут в Африку



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Принц Гарри и Меган Маркл

Королевская пара за полгода планирует посетить Анголу, Малави и ЮАР

Не прошло и двух месяцев с рождения Арчи, а герцог и герцогиня Сассекские вместе с малышом уже собираются в свой первый большой королевский тур. Об этом пишет издание People со ссылкой на ITV.

По их словам, пара с малышом отправится в поездку в следующие 2-3 года и проведет в Африке 6 месяцев. За это время герцог и герцогиня Сассекские посетят Анголу, Малави и ЮАР, где продолжат дело принцессы Дианы - ее гуманитарную миссию в этих странах.

Сообщается, что в Малави Меган и Гарри планируют развивать благотворительную организацию Sentebale, которую принц основал совместно с принцем Симе в 2006 году для помощи больным ВИЧ и СПИД в Лесото, Малави и Ботсване.

В преддверии поездки принц Гарри посетит круглый стол по вопросу разминирования, консервации и экономического развития Анголы. Мероприятие пройдет 17 июня в Чатем хаус в Лондоне при поддержке фонда HALO.

Напомним, в апреле этого года в СМИ прошла инсайдерская информация о том, что принц Гарри и Меган Маркл планируют переехать в одну из африканских стран на ближайшие 2-3 года для активной международной работы - продвижения своей страны и благотворительности. Инициатором данного решения якобы выступает Букингемский дворец, а переезд состоится не ранее 2020 года. Но тогда по запросу британского HELLO! представители Букингемского дворца опровергли эту информацию, заявив, что "никаких решений об их будущей работе не выносилось".





Джерело: Hello!