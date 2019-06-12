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    Жизнь

    Рита Ора обнималась с принцем Гарри на вечеринке в Лондоне

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    Рита Ора - Рита Ора обнималась с принцем Гарри на вечеринке в Лондоне
    Рита Ора
    Legion-Media

    28-летняя Рита Ора и 34-летний принц Гарри встретились на благотворительном вечере в Лондоне

    Певица Рита Ора  и внук королевы Елизаветы ІІ вели себя как давние друзья.

    В Хэмптон-Корт состоялся концерт, собранные средства с которого пошли в фонды поддержи детей в Африке. Среди приглашенных артистов, выступивших в этот вечер на сцене, была британская звезда Рита Ора. Звезда была одета в атласное мини-платье с пестрым узором и откровенным декольте. Необычной деталью образа стал небольшой шлейф с контрастной подкладкой. Свой образ певица дополнила макияжем со smokey eyes и изящными босоножками.

    Принц Гарри активно поддерживает организации стран третьего мира и не смог пропустить такое важное мероприятие. Рите удалось лично встретиться с супругом Меган Маркл и тепло его поприветствовать. Знаменитости шутили и общались, как давние друзья.

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    Рита Ора обнималась с принцем Гарри на вечеринке в Лондоне
    Рита Ора обнималась с принцем Гарри на вечеринке в Лондоне
    Legion-Media

    Это не первая встреча принца и певицы. В 2016 году они пересеклись на церемонии BBC Radio 1's Teen Awards. Рита отметила, что Гарри не забыл об этом, и ее это приятно удивило.

    «Это так мило, что он встречается с многими людьми, но помнит их», — заявила певица.

    Джерело: graziamagazine.ru

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