Рита Ора обнималась с принцем Гарри на вечеринке в Лондоне



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рита Ора Legion-Media

28-летняя Рита Ора и 34-летний принц Гарри встретились на благотворительном вечере в Лондоне

Певица Рита Ора и внук королевы Елизаветы ІІ вели себя как давние друзья.

В Хэмптон-Корт состоялся концерт, собранные средства с которого пошли в фонды поддержи детей в Африке. Среди приглашенных артистов, выступивших в этот вечер на сцене, была британская звезда Рита Ора. Звезда была одета в атласное мини-платье с пестрым узором и откровенным декольте. Необычной деталью образа стал небольшой шлейф с контрастной подкладкой. Свой образ певица дополнила макияжем со smokey eyes и изящными босоножками.

Принц Гарри активно поддерживает организации стран третьего мира и не смог пропустить такое важное мероприятие. Рите удалось лично встретиться с супругом Меган Маркл и тепло его поприветствовать. Знаменитости шутили и общались, как давние друзья.

Это не первая встреча принца и певицы. В 2016 году они пересеклись на церемонии BBC Radio 1's Teen Awards. Рита отметила, что Гарри не забыл об этом, и ее это приятно удивило.

«Это так мило, что он встречается с многими людьми, но помнит их», — заявила певица.

Джерело: graziamagazine.ru