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    Шоу-биз

    44-летняя Могилевская игриво засветила грудь в черном бикини (фото)

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    Украинская певица Наталья Могилевская - 44-летняя Могилевская игриво засветила грудь в черном бикини (фото)
    Украинская певица Наталья Могилевская

    Певица записала видео на отдыхе

    Украинская певица Наталья Могилевская открыла пляжный сезон. Артистка наслаждается отдыхом в одном из загородных комплексов. В своем Инстараме Наталья опубликовала видео, на котором она предстала без макияжа на лице, в черной кепке и черном бикини, лиф которого подчеркнул ее пышное декольте. Кроме того, артистка похвасталась своей новой прической – ведь не так давно она стала блондинкой.

    «Открываю пляжный сезон. Ну и что, что поздно», - написала под видео Могилевская.

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    Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

    Ранее мы писали о коте, который воровал чужие трусы и едва не стал причиной развода семейной пары.

    Хозяева котика-клептомана сразу помирились и обошли всех соседей, чтобы предупредить о пушистом воришке их личных вещей. К счастью, жители отнеслись к проблеме со смехом и пониманием.

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