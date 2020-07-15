44-летняя Могилевская игриво засветила грудь в черном бикини (фото)
Певица записала видео на отдыхе
Украинская певица Наталья Могилевская открыла пляжный сезон. Артистка наслаждается отдыхом в одном из загородных комплексов. В своем Инстараме Наталья опубликовала видео, на котором она предстала без макияжа на лице, в черной кепке и черном бикини, лиф которого подчеркнул ее пышное декольте. Кроме того, артистка похвасталась своей новой прической – ведь не так давно она стала блондинкой.
«Открываю пляжный сезон. Ну и что, что поздно», - написала под видео Могилевская.
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