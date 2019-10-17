Полиция задержала троих человек за кражу золотого унитаза из британского дворца



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Вес унитаза составляет около 100 килограммов

ЗПолиция Великобритании задержала троих человек, подозреваемых в причастности к краже золотого унитаза из Бленхеймского дворца, где родился политик Уинстон Черчилль. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Задержаны двое мужчин 34 и 35 лет и 36-летняя женщина, все они проживают в Оксфорде. Позже полиция сообщила, что их освободили из-под стражи на период следствия.

Похищенный унитаз из золота 750-й пробы стоимостью свыше миллиона евро - это работа современного художника Маурицио Каттелана под названием «Америка».

Впервые объект был выставлен в 2016 году в Нью-Йорке в музее Гуггенхайма. В Бленхеймском дворце он также находился в рамках выставки. Посетителям выставок можно было использовать унитаз по прямому назначению.

Ограбление произошло 14 сентября, вес унитаза составляет около 100 килограммов. Похищение вызвало прорыв канализации и нанесло дворцу ущерб. Полиция полагает, что в преступлении участвовали несколько человек на двух автомобилях. За возвращение «Америки» объявлена награда до 100 тысяч фунтов стерлингов.