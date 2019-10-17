  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Полиция задержала троих человек за кражу золотого унитаза из британского дворца

    • Розсилка
    Полиция задержала троих человек за кражу золотого унитаза из британского дворца

    Вес унитаза составляет около 100 килограммов

    ЗПолиция Великобритании задержала троих человек, подозреваемых в причастности к краже золотого унитаза из Бленхеймского дворца, где родился политик Уинстон Черчилль. Об этом сообщается на сайте ведомства.

    Задержаны двое мужчин 34 и 35 лет и 36-летняя женщина, все они проживают в Оксфорде. Позже полиция сообщила, что их освободили из-под стражи на период следствия.

    Похищенный унитаз из золота 750-й пробы стоимостью свыше миллиона евро - это работа современного художника Маурицио Каттелана под названием «Америка».

    Впервые объект был выставлен в 2016 году в Нью-Йорке в музее Гуггенхайма. В Бленхеймском дворце он также находился в рамках выставки. Посетителям выставок можно было использовать унитаз по прямому назначению.

    Ограбление произошло 14 сентября, вес унитаза составляет около 100 килограммов. Похищение вызвало прорыв канализации и нанесло дворцу ущерб. Полиция полагает, что в преступлении участвовали несколько человек на двух автомобилях. За возвращение «Америки» объявлена награда до 100 тысяч фунтов стерлингов.

     Читайте также: Откровенные фото самой соблазнительной украинской легкоатлетки Марины Бех-Романчук
    искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ