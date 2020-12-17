Пользователи угрожают бойкотировать Spotify. Все из-за подкаста Меган Маркл

В рамках партнерства Сассексы будут вести и выпускать подкасты, чтобы поделиться своим опытом, историями и ценностями

Принц Гарри и Меган Маркл еще не запустили свой подкаст, но уже не могут пожаловаться на отсутствие внимания к новому проекту. Как только Spotify объявил о том, что в сервисе можно будет слушать подкаст герцогов, реакция в соцсетях не заставила себя ждать: одни хвалили Гарри и Меган за инициативу и призывали делиться дворцовыми тайнами, другие обещали аннулировать свою подписку на Spotify в качестве протеста. Этих «других», к сожалению Сассексов, набралось достаточно много.

«Не могу представить ничего хуже, чем подкаст с их кашей из мыслей», «Как же они надоели. Тошнит от них, если честно», «Лучше уж я посмотрю, как сохнет краска на стене», «Я потрачу это время на то, чтобы отменить подписку на Spotify», «Надеюсь, так их быстрее лишат титулов. Слушать я это отказываюсь», - лишь малая часть обратной связи от хейтеров в Твиттере.

Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.