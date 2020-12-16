Принц Гарри и Меган Маркл будут создавать подкасты для Spotify

Первый праздничный выпуск подкаста выйдет уже в декабре

Компания Spotify объявила, что подписала многолетний контракт с недавно созданной продюсерской компанией принца Гарри и его жены Меган Маркл Archewell Audio. В рамках соглашения компания будет производить для платформы подкасты. Об этом пишет CNBС.

Archewell Audio в партнерстве со студией Gimlet, которую Spotify купил в прошлом году, выпустит праздничный спецвыпуск в конце декабря.

Ожидается, что полноценные выпуски от Archewell Audio и Spotify начнут выходить в 2021 году.

Spotify получила эксклюзивные права на подкасты герцогов Сассекских. Условия сделки не разглашаются.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.