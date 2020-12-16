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    Жизнь

    Принц Гарри и Меган Маркл будут создавать подкасты для Spotify

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    Герцоги Сассекские Меган и Гарри - Принц Гарри и Меган Маркл будут создавать подкасты для Spotify
    Герцоги Сассекские Меган и Гарри

    Первый праздничный выпуск подкаста выйдет уже в декабре

    Компания Spotify объявила, что подписала многолетний контракт с недавно созданной продюсерской компанией принца Гарри и его жены Меган Маркл Archewell Audio. В рамках соглашения компания будет производить для платформы подкасты. Об этом пишет CNBС.

    Archewell Audio в партнерстве со студией Gimlet, которую Spotify купил в прошлом году, выпустит праздничный спецвыпуск в конце декабря.

    Ожидается, что полноценные выпуски от Archewell Audio и Spotify начнут выходить в 2021 году.

    Spotify получила эксклюзивные права на подкасты герцогов Сассекских. Условия сделки не разглашаются.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

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    Теги: знаменитости Меган Маркл Принц Гарри
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