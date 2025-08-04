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Понад $52 тис. за іграшку: Дуров зробив екстравагантний подарунок коханій

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Дуров та його дівчина разом близько 1,5 роки
фото із відкритих джерел

Павло Дуров подарував коханій цифрове жабеня 

Засновник Telegram Павло Дуров зробив незвичайний подарунок своїй дівчині Юлії Вавіловій на її 25-річчя. Як повідомляє «Главком», у своєму Telegram-каналі він повідомив про придбання цифрового активу Plush Pepe вартістю 15 000 TON (приблизно $52,5 тис.). Іграшка – це зображення жабеня Pepe, героя коміксу Boy's Club.

Понад $52 тис. за іграшку: Дуров зробив екстравагантний подарунок коханій фото 1

Дуров пояснив, що Вавілова колекціонує предмети у рожево-фіолетовій кіберпанк-естетиці. Аналітики зазначили, що останнім часом він купив як мінімум два подібні об'єкти. Другий цифровий арт коштував $12 тис. Подарунки були зроблені усередині Telegram – у рамках платформи цифрових колекційних предметів.

Понад $52 тис. за іграшку: Дуров зробив екстравагантний подарунок коханій фото 2

Юлія Вавілова, яка переїхала до Дубаї, позиціонує себе як криптоінвестор, геймер та стрімер. Відносини пари стали публічними восени 2024 року після затримання Дурова у Франції. Незабаром вони почали активно ділитися спільними фото. Дуров раніше розкрив трагічний епізод їхнього життя: під час його паризького арешту пара втратила дитину.

Раніше  кохана Дурова поділилась своїми фінансовими секретами, наголосивши, що справжня мета – не статус, а свобода. Вже у 14 років Юлія почала підробляти на канікулах за власним бажанням, бо у батьків «не було можливості її балувати».

На її думку, щире бажання здобути фінансову незалежність запускає ланцюжок подій, що ведуть до успіху. Головне – сформулювати намір і справді хотіти цього, а не прагнути багатства, бо «начебто треба».

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Теги: Telegram подарунок Павло Дуров

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