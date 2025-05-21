Головна Світ Політика
search button user button menu button

Дуров заявив, що готовий свідчити про втручання у президентські вибори в Румунії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Дуров заявив, що готовий свідчити про втручання у президентські вибори в Румунії
Дуров стверджує, що свідчитиме про втручання у виборчий процес
скріншот з відео

Російський бізнесмен підтримав лідера ультраправої румунської партії

Співзасновник месенджера Telegram Павло Дуров готовий свідчити у справі про іноземне втручання у вибори президента в Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у соцмережах бізнесмена.

Бізнесмен підтримав лідера ультраправої румунської партії AUR Джордже Сіміона, який вирішив оскаржити у Конституційному суді результати другого туру президентських виборів у Румунії. «Я готовий приїхати і свідчити, якщо це допоможе румунській демократії», – каже Дуров.

Нагадаємо, мер Бухареста та політик з проєвропейським курсом Нікушор Дан здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Румунії. Дан отримав понад 54% голосів. Його суперник, ультраправий націоналіст Джордж Сіміон, набрав близько 46%. Явка виборців склала приблизно 65%, що є найвищим показником з 1996 року.

Тоді Джордже Сіміон визнав свою поразку на президентських виборах. Він заявив, що разом з прихильниками продовжить роботу за «свободу та великі цінності». «Ми, можливо, програли битву, але війну ми точно не програємо», – написав політик.

Тим часом Дан заявив, що перемога належить кожному з виборців, хто віддав свій голос на виборах на за нього. «Кожен румун, який пішов голосувати, висловив свою думку і таким чином боровся ща те, у що вірить, за країну, яку хоче і в якій хоче жити», – зазначи він.

Однак через певний час лідер націоналістичного «Альянсу за Союз румунів» Джордже Сіміон змінив позицію і закликав Конституційний суд країни скасувати результати голосування. За його словами, причина скасування результатів – буцімто зовнішнє втручання з боку державних та недержавних персон, зокрема він натякнув на Францію та Молдову. Сіміон стверджує, що має докази такого втручання.

Раніше голова Євроради Антоніу Кошта та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн привітали мера Бухареста Нікушора Дана з перемогою на президентських виборах у Румунії. Також з перемогою Дана привітав президент України Володимир Зеленський. 

До слова, під час виборчої кампанії кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон потрапив у курйозний випадок, переплутавши державні прапори.

Читайте також:

Теги: вибори Павло Дуров Румунія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Карні поділився світлиною з виборчої дільниці
Вибори в Канаді: лідер Ліберальної партії поділився світлиною з дільниці
29 квiтня, 02:04
Глава нашої держави подякував Канаді за підтримку
Зеленський запросив Карні в Київ
30 квiтня, 21:44
Землетрус у Румунії відчули жителі Одещини
У Румунії стався землетрус: підземні поштовхи зафіксовано на Одещині
12 травня, 00:14
Португалія проводить свої треті загальні вибори за три роки
Парламентські вибори у Португалії: за даними екзитполів, лідирують правоцентристи
18 травня, 23:13
Дан переміг на президентських виборах
Зеленський привітав Дана з перемогою на виборах у Румунії
19 травня, 00:41
Дуров зробив заяву щодо виборів у Румунії і кандидата Джордже Сіміона
Між Дуровим і Францією виник скандал через вибори у Румунії
19 травня, 09:17
Зеленський: Дуже важливо, щоб Румунія розвивалась і щоб ми всі разом співпрацювали в нашому регіоні й у Європі
Зеленський уперше поговорив з новим президентом Румунії і запросив його до України
19 травня, 15:25
Румунія визначилась із президентом
Вибори президента Румунії: реакція голів Євросоюзу та Єврокомісії
19 травня, 08:01
Тепер безпілотники, які «незаконно» перетинають державний кордон Румунії та літають у повітряному просторі без дозволу, дозволяється знищити або нейтралізувати
Влада Румунії дозволила збивати дрони, які залітають на територію країни
19 травня, 18:36

Політика

Ілон Маск зробив нову обіцянку щодо своєї політичної кар'єри
Ілон Маск зробив нову обіцянку щодо своєї політичної кар'єри
Коли Байден міг захворіти раком? Онколог розповів подробиці
Коли Байден міг захворіти раком? Онколог розповів подробиці
Дуров заявив, що готовий свідчити про втручання у президентські вибори в Румунії
Дуров заявив, що готовий свідчити про втручання у президентські вибори в Румунії
Трамп щодо війни в Україні: «Це не моя проблема»
Трамп щодо війни в Україні: «Це не моя проблема»
Трамп поговорить із Путіним щодо ядерної зброї у космосі
Трамп поговорить із Путіним щодо ядерної зброї у космосі
Трамп та Венс провели зустріч з братом Папи Римського у Білому домі
Трамп та Венс провели зустріч з братом Папи Римського у Білому домі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
224K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 травня: ситуація на фронті
91K
Стали відомі деталі спецоперації з повернення краденої панагії, яку привласнив глава РПЦ
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 травня 2025
23K
«З ним покінчено». Стало відомо, чому Маск зник із публічного простору – Politico
17K
Гашек: Трамп допоміг Росії і Путіну більше, ніж будь-який інший політик у світі
14K
Кандидат у президенти Польщі може заблокувати вступ України в НАТО

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Сьогодні, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
Вчора, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua