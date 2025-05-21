Дуров заявив, що готовий свідчити про втручання у президентські вибори в Румунії

Дуров стверджує, що свідчитиме про втручання у виборчий процес

Російський бізнесмен підтримав лідера ультраправої румунської партії

Співзасновник месенджера Telegram Павло Дуров готовий свідчити у справі про іноземне втручання у вибори президента в Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у соцмережах бізнесмена.

Бізнесмен підтримав лідера ультраправої румунської партії AUR Джордже Сіміона, який вирішив оскаржити у Конституційному суді результати другого туру президентських виборів у Румунії. «Я готовий приїхати і свідчити, якщо це допоможе румунській демократії», – каже Дуров.

Нагадаємо, мер Бухареста та політик з проєвропейським курсом Нікушор Дан здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Румунії. Дан отримав понад 54% голосів. Його суперник, ультраправий націоналіст Джордж Сіміон, набрав близько 46%. Явка виборців склала приблизно 65%, що є найвищим показником з 1996 року.

Тоді Джордже Сіміон визнав свою поразку на президентських виборах. Він заявив, що разом з прихильниками продовжить роботу за «свободу та великі цінності». «Ми, можливо, програли битву, але війну ми точно не програємо», – написав політик.

Тим часом Дан заявив, що перемога належить кожному з виборців, хто віддав свій голос на виборах на за нього. «Кожен румун, який пішов голосувати, висловив свою думку і таким чином боровся ща те, у що вірить, за країну, яку хоче і в якій хоче жити», – зазначи він.

Однак через певний час лідер націоналістичного «Альянсу за Союз румунів» Джордже Сіміон змінив позицію і закликав Конституційний суд країни скасувати результати голосування. За його словами, причина скасування результатів – буцімто зовнішнє втручання з боку державних та недержавних персон, зокрема він натякнув на Францію та Молдову. Сіміон стверджує, що має докази такого втручання.

Раніше голова Євроради Антоніу Кошта та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн привітали мера Бухареста Нікушора Дана з перемогою на президентських виборах у Румунії. Також з перемогою Дана привітав президент України Володимир Зеленський.

До слова, під час виборчої кампанії кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон потрапив у курйозний випадок, переплутавши державні прапори.