Telegram створює офіційне представництво у Росії

Російське законодавство вимагає обов’язкової реєстрації IT-компаній на території країни та розміщення серверів всередині її кордонів

Месенджер Telegram розпочав процедуру реєстрації свого офіційного представництва в Російській Федерації, проте наразі невідомо, чи реєстрація в РФ передбачає фактичне відкриття фізичного офісу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Як свідчать дані з реєстру Роскомнагляду, на сайті з'явилася електронна реєстраційна форма від Telegram і був створений особистий кабінет компанії, що є одним з етапів процедури «приземлення». Зараз процес оформлення філії перебуває на стадії узгодження.

У 2024 році Telegram мав також зобов’язання відкрити офіс у Казахстані. Того ж року російські медіа повідомляли, що компанія закрила свій офіс у Дубаї, який вважався її головним хабом.

Месенджер було внесено до переліку діяльності іноземних організацій в інтернеті на території Росії ще в листопаді 2021 року. Тоді ж Роскомнагляд вимагав, аби такі компанії створили кабінет на його сайті й відкрили офіси. Telegram зареєструвався в системі, але офіс у Росії не відкрив.

Закон про «приземлення» було ухвалено влітку 2020 року. 2021-го Роскомнагляд опублікував список іноземних компаній, які підпадають під цей закон. До нього, зокрема, потрапив Telegram. За законом про «приземлення» іноземні IT-компанії, серед іншого, зобов'язані відкрити філію у РФ, відповідати на запити Роскомнагляду та розмістити на своєму сайті форму для зворотного зв'язку.

Нагадаємо, месенджер Telegram користується IP-адресами компанії Global Network Management, яка належить росіянину Володимиру Веденєєву. Він же має доступ до серверів месенджера, які розташовані в дата-центрі в США.

Раніше очільник Фонду розвитку цифрової економіки та колишній радник диктатора Путіна з питань інтернету Герман Клименко запропонував сповільнити роботу Telegram, щоб користувачі перейшли до нового державного месенджера.

До слова, комуністична партія В'єтнаму постановила заблокувати роботу месенджера Telegram на території своєї країни.