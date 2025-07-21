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Мародерство на Лук'янівці після обстрілу? Поліція Києва спростовує фейк, який шириться в ЗМІ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Мародерство на Лук'янівці після обстрілу? Поліція Києва спростовує фейк, який шириться в ЗМІ
Співробітник пошкодженої крамниці під час спілкування з правоохоронцями заперечив факт крадіжки товару
скриншот відео

Власник приміщення звернувся до поліції із заявою щодо пошкодження кіоска

Київська поліція офіційно спростувала інформацію про нібито мародерство в магазині на Лук'янівці, який постраждав від нічної ворожої атаки. Повідомлення про пограбування, що активно поширювалися у низці Telegram-каналів та деяких ЗМІ, виявилися неправдивими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Як зазначили у відділі комунікації поліції Києва, співробітник пошкодженої крамниці під час спілкування з правоохоронцями заперечив факт крадіжки, підтвердивши, що вся техніка залишилася на місці.

Продавець розповів, шо прибув до магазину рано вранці, де вже перебували співробітники Шевченківського управління поліції, які забезпечували охорону території. Тож власник приміщення звернувся до поліції із заявою щодо пошкодження МАФа.

 

Нагадаємо, у ніч на 21 липня повітряна тривога у києві тривала вісім годин. Внаслідок чого загинула людина, є пошкодження у кількох районах столиці також пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська». Через нічний обстріл столиці рух окремих маршрутів тимчасово змінений.

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Теги: метро обстріл пограбування Telegram поліція відео тривога

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