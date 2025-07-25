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Держагентство «ПлейСіті» оштрафувало Telegram-канал на майже 5 млн грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Держагентство «ПлейСіті» оштрафувало Telegram-канал на майже 5 млн грн
Як зазначає Мінцифри, це перший успішний випадок штрафування Telegram-каналу за незаконну рекламу азартних ігор
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Канал «Труха Україна» систематично рекламував азартні ігри, використовуючи маніпулятивні фрази

Держагентство PlayCity оштрафувало Telegram-канал «Труха Україна» на 4,8 млн грн за нелегальну рекламу казино. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифри.

Як зазначає пресслужба відомства, канал у месенджері систематично рекламував азартні ігри, використовуючи маніпулятивні фрази типу «виграла 2100 грн зі 100», «підписник забрав 17 тис. грн». Фахівці також виявили відсутність реєстрації його в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, що є обов’язковим для легальної реклами, рекламу без договору з ліцензованими організаторами, а також відсутність попередження про лудоманію.

«Це перший, але не останній успішний кейс і сигнал для блогерів і власників Telegram-каналів. Закон єдиний для всіх – і кожне порушення матиме наслідки», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, в Україні запрацювало державне агентство «ПлейСіті»: його створили замість ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Метою «ПлейСіті» є зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим та контрольованим. Керівником держагентства став Геннадій Новіков, який до цього обіймав посаду заступника керівника апарату КРАІЛ.

Як відомо, у грудні 2024 року працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він підозрюється у пособництві державі-агресорці і незаконному зберіганні наркотиків. Також у Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовин, схожих на наркотичні.

Вже 15 січня 2025 року правоохоронці затримали та повідомили про підозру у пособництві РФ члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Як повідомляв «Главком» йдеться про Євгена Яхнія. За даними правоохоронців, член комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі інтернет.

До слова, 12 807 українців наразі перебуває у реєстрі лудоманів. За рік перелік збільшився утричі: реєстр поповнився на 9 389 осіб, а 1 496 були виключені через завершення строку обмеження.

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Теги: азартні ігри Telegram Міністерство цифрової трансформації України

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