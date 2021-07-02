Портретная галерея Лондона впервые опубликовала уникальные фото принцессы Дианы

Когда Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза в 1981 году, к ее персоне было приковано много внимания

1 июля Леди Ди могла бы отпраздновать свой 60-й день рождения

В Национальной портретной галерее Лондона собрано более 50 уникальных фотографий принцессы Дианы, которая является одной из самых обсуждаемых фигур в королевской семье.

Когда Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза в 1981 году, к ее персоне было приковано много внимания. В период очень плодотворной работы папарацци был сделан портрет для Vanity Fair в 1997 году, сфотографировал Диану Марио Тестино.

1981 стал переломным в жизни Дианы Спенсер. 29 июля состоялась ее свадьба с принцем Чарльзом, по событию наблюдали 3,5 тысячи гостей и 750 млн телезрителей по всему миру.

1982 года в семье принца Чарльза и Дианы Спенсер рождается их первенец - принц Уильям. Ребенок становится второй в очереди на престол.

За годы карьеры кинорежиссер и фотограф Дэвид Бейли сделал десятки портретов, которым придавал особое значение. Одна из самых удачных своих фото художник сделал в 1988 году.

После развода с принцем Чарльзом Диана хотела и дальше работать с благотворительными организациями, участвовать в различных кампаниях по международным и гуманитарным вопросам. В январе 1997 года она посетила Анголу, чтобы поддержать кампанию Красного Креста о запрете противопехотных мин. Для фото Леди Ди позирует на частично расчищенном минном поле.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.