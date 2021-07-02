  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Портретная галерея Лондона впервые опубликовала уникальные фото принцессы Дианы

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Когда Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза в 1981 году, к ее персоне было приковано много внимания Фото из открытых источников - Портретная галерея Лондона впервые опубликовала уникальные фото принцессы Дианы

    Когда Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза в 1981 году, к ее персоне было приковано много внимания

    Фото из открытых источников

    1 июля Леди Ди могла бы отпраздновать свой 60-й день рождения

    В Национальной портретной галерее Лондона собрано более 50 уникальных фотографий принцессы Дианы, которая является одной из самых обсуждаемых фигур в королевской семье.

    Когда Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза в 1981 году, к ее персоне было приковано много внимания. В период очень плодотворной работы папарацци был сделан портрет для Vanity Fair в 1997 году, сфотографировал Диану Марио Тестино.

    1981 стал переломным в жизни Дианы Спенсер. 29 июля состоялась ее свадьба с принцем Чарльзом, по событию наблюдали 3,5 тысячи гостей и 750 млн телезрителей по всему миру.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Портретная галерея Лондона впервые опубликовала уникальные фото принцессы Дианы
    Портретная галерея Лондона впервые опубликовала уникальные фото принцессы Дианы
    Портретная галерея Лондона впервые опубликовала уникальные фото принцессы Дианы
    Портретная галерея Лондона впервые опубликовала уникальные фото принцессы Дианы

    1982 года в семье принца Чарльза и Дианы Спенсер рождается их первенец - принц Уильям. Ребенок становится второй в очереди на престол.

    За годы карьеры кинорежиссер и фотограф Дэвид Бейли сделал десятки портретов, которым придавал особое значение. Одна из самых удачных своих фото художник сделал в 1988 году.

    После развода с принцем Чарльзом Диана хотела и дальше работать с благотворительными организациями, участвовать в различных кампаниях по международным и гуманитарным вопросам. В январе 1997 года она посетила Анголу, чтобы поддержать кампанию Красного Креста о запрете противопехотных мин. Для фото Леди Ди позирует на частично расчищенном минном поле.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

    Читайте также: Когда коты внезапно находили себе людей в самых неожиданных местах (фото)
    Теги: Принц Уильям День рождения свадьба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Портретная галерея Лондона впервые опубликовала уникальные фото принцессы Дианы