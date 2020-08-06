Экс-«ВиаГра» Седокова в полосатом купальнике сверкнула внушительными бедрами



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Бывшая участница группы «ВиаГра» Анна Седокова

Певица на отдыхе в Майами похвасталась не только бронзовым загаром, но и пышной фигурой

Бывшая участница группы «ВиаГра» Анна Седокова большую часть времени проводит на пляже или у бассейна. Она уже успела приобрести бронзовый загар. Повсюду ее сопровождает возлюбленный, который недавно сделал ей предложение. Поклонников радует, что баскетболист не запрещает своей избраннице публиковать откровенные фото, как и раньше. Снимки в бикини заполонили ее аккаунт. А накануне Анна предстала в полосатом купальнике. Она позировала с Янисом, продемонстрировав пышные формы.

Певица поразила поклонников своими массивными бедрами. Многие решили, что она поправилась. А на другом фото баскетболист обнял возлюбленную и положил руку на ее ягодицы. Пикантные снимки взбудоражили пользователей Сети. «Красивая пара! Красивая фотография! Ярко, сочно, горячо», «Потрясающий загар! А бедра такие массивные, как у Бейонсе», «Какая у вас фигура», «В ладошку не поместились», «Вау, какая!», «Слишком горячо», — прокомментировали пост подписчики.

Ранее «Скотч» показывал забавные фото гигантских животных, реальный размер можно оценить лишь в сравнении.

Мы все прекрасно знаем, что на нашей планете обитает огромное количество животных, размер которых в разы превышает человеческий. Но поверьте, об истинных габаритах некоторых из них мы даже не подозреваем. Прозреть нам помогут фото этих зверей рядом с людьми.