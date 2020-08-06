Как скрывающие шрамы татуировки помогают вернуть уверенность в себе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мы собрали для вас работы потрясающей девушки-тату-мастера, которая специализируется на перекрытии шрамов

За последние несколько лет все больше людей делают себе татуировки. Каждый человек ложится в кресло тату-мастера со своими целями: одним просто нравятся рисунки на теле, для других тату имеют скрытое значение, связанное с жизненными обстоятельствами. В этом материале речь пойдет о тех, для кого татуировки — это единственная возможность скрыть шрамы, ожоги и растяжки.

Мы собрали для вас работы потрясающей девушки, известной в Сети под ником ngocliketattoo. Тату-мастер специализируется на перекрытии шрамов и помогает людям почувствовать уверенность в своей внешности.

Ранее «Скотч» показывал забавные фото гигантских животных, реальный размер можно оценить лишь в сравнении.

Мы все прекрасно знаем, что на нашей планете обитает огромное количество животных, размер которых в разы превышает человеческий. Но поверьте, об истинных габаритах некоторых из них мы даже не подозреваем. Прозреть нам помогут фото этих зверей рядом с людьми.