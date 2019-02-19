Стало известно, кто займет место Карла Лагерфельда в Chanel



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Карл Лагерфельд и Виржини Виар Legion Media

После новости о смерти Карла Лагерфельда, французский Дом моды Chanel сообщил, кто займет пост креативного директора

Сегодня стало известно о смерти легендарного дизайнера и креативного директора дома Chanel Карла Лагерфельда. По сообщениям западных СМИ, вчера вечером самочувствие дизайнера резко ухудшилось и его госпитализировали в клинику. Утром великого дизайнера не стало.

После новости о смерти Карла Лагерфельда, французский Дом моды Chanel сообщил, кто займет пост креативного директора.

Бренд возглавит студийный директор модного дома Виржини Виар.

«Виржини Виар, студийный директор и ближайший соратник Карла Лагерфельда на протяжении 30 лет, была выбрана Аленом Вертеймером (совладельцем Chanel), чтобы обеспечить работу над созданием коллекций и сохранить наследие Габриэль Шанель и Карла Лагерфельда», — приводит заявление бренда газета Libération.

Карл Лагерфельд проработал с Виржини более тридцати лет и называл ее своей правой рукой, описывая их отношения, как «глубокую привязанность и настоящую дружбу».

Стоит отметить, что во время последнего показа именно Вирджини вышла на поклон, без Карла Лагерфельда.

Виар пришла Chanel в 1987 году, и почти сразу начала помогать Лагерфельду с коллекциями Chloé, а с 1997 года стала координировать кутюрные и подиумные коллекции Chanel.

Джерело: graziamagazine.ru