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    Шоу-биз

    Стало известно, кто займет место Карла Лагерфельда в Chanel

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    <div class="embed-caption">Карл Лагерфельд и&nbsp;Виржини Виар</div> <div class="embed-source"></div> - Стало известно, кто займет место Карла Лагерфельда в Chanel
    Карл Лагерфельд и Виржини Виар
    Legion Media

    После новости о смерти Карла Лагерфельда, французский Дом моды Chanel сообщил, кто займет пост креативного директора

    Сегодня стало известно о смерти легендарного дизайнера и креативного директора дома Chanel Карла Лагерфельда. По сообщениям западных СМИ, вчера вечером самочувствие дизайнера резко ухудшилось и его госпитализировали в клинику. Утром великого дизайнера не стало.

    После новости о смерти Карла Лагерфельда, французский Дом моды Chanel сообщил, кто займет пост креативного директора.

    Бренд возглавит студийный директор модного дома Виржини Виар.

    «Виржини Виар, студийный директор и ближайший соратник Карла Лагерфельда на протяжении 30 лет, была выбрана Аленом Вертеймером (совладельцем Chanel), чтобы обеспечить работу над созданием коллекций и сохранить наследие Габриэль Шанель и Карла Лагерфельда», — приводит заявление бренда газета Libération.

    Карл Лагерфельд проработал с Виржини более тридцати лет и называл ее своей правой рукой, описывая их отношения, как «глубокую привязанность и настоящую дружбу».

    Стоит отметить, что во время последнего показа именно Вирджини вышла на поклон, без Карла Лагерфельда.

    Виар пришла Chanel в 1987 году, и почти сразу начала помогать Лагерфельду с коллекциями Chloé, а с 1997 года стала координировать кутюрные и подиумные коллекции Chanel. 

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    Джерело: graziamagazine.ru

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