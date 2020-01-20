Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл



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38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри отказались от финансирования со стороны британских налогоплательщиков

Супруги намерены обеспечивать себя самостоятельно

У разорвавших отношения с королевской семьей Меган Маркл и принца Гарри пары останется мощная финансовая поддержка со стороны принца Чарльза. Он продолжит выделять деньги сыну и его семье из личных средств. У сына королевы Великобритании есть доходы от графства Корнуолл, из которых он каждый год и пополняет счета Уильяма и Гарри. Младший сын получает от отца по пять миллионов фунтов стерлингов.

Выяснилось, что эта сумма составляет 95% от общего бюджета герцога и герцогини Сассекских. Остальные пять процентов ранее они получали из суверенного гранта, но после отказа от королевских обязанностей эти средства стали для них недоступными.

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