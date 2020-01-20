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    Жизнь

    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл

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    <p>38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри отказались от финансирования со стороны британских налогоплательщиков</p> <div></div> - Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл

    38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри отказались от финансирования со стороны британских налогоплательщиков

    Супруги намерены обеспечивать себя самостоятельно

    У разорвавших отношения с королевской семьей Меган Маркл и принца Гарри пары останется мощная финансовая поддержка со стороны принца Чарльза. Он продолжит выделять деньги сыну и его семье из личных средств. У сына королевы Великобритании есть доходы от графства Корнуолл, из которых он каждый год и пополняет счета Уильяма и Гарри. Младший сын получает от отца по пять миллионов фунтов стерлингов.

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    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Фотография была сделана в сентябре, в первый день визита герцогов Сассекских в Южную Африку. Меган с улыбкой на устах приняла приглашение местной девушки станцевать под колоритную национальную музыку в Кейптауне.
    Второй «любимый» кадр Самир сделал во время путешествия пары в Марокко в начале года. Меган, которая находилась на последнем триместре беременности, доверчиво прижалась к мужу и положила голову ему на плечо. Принц Гарри смотрел на нее с улыбкой
    Третьим снимком королевский фотограф выбрал кадр, сделанный во время парада Trooping the Colour в Лондоне, посвященного дню рождения королевы. Это был первый выход Меган и Гарри после рождения их сына
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл
    Принц Чарльз продолжит оплачивать расходы своего сына и Меган Маркл

    Выяснилось, что эта сумма составляет 95% от общего бюджета герцога и герцогини Сассекских. Остальные пять процентов ранее они получали из суверенного гранта, но после отказа от королевских обязанностей эти средства стали для них недоступными.

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