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    Жизнь

    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде

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    <p>Принц Гарри и Меган Маркл официально лишатся титулов уже весной этого года</p> <div></div> - Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде

    Принц Гарри и Меган Маркл официально лишатся титулов уже весной этого года

    Наследнику британского престола удалось решить все спорные вопросы с родственниками, поэтому они позволили ему выйти из состава королевской семьи

    Принц Гарри сейчас находится в Лондоне, поскольку решает вопросы, связанные с отказом от королевских полномочий. Свободное время герцог Сассекский проводит в компании друзей, а вчера его даже заметили в одном из местных пабов.

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    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Фотография была сделана в сентябре, в первый день визита герцогов Сассекских в Южную Африку. Меган с улыбкой на устах приняла приглашение местной девушки станцевать под колоритную национальную музыку в Кейптауне.
    Второй «любимый» кадр Самир сделал во время путешествия пары в Марокко в начале года. Меган, которая находилась на последнем триместре беременности, доверчиво прижалась к мужу и положила голову ему на плечо. Принц Гарри смотрел на нее с улыбкой
    Третьим снимком королевский фотограф выбрал кадр, сделанный во время парада Trooping the Colour в Лондоне, посвященного дню рождения королевы. Это был первый выход Меган и Гарри после рождения их сына
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде
    Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде

    «Сейчас Меган Маркл вместе с сыном живет в Канаде, а вот ее муж, чтобы не скучать в одиночестве, проводит время с друзьями. Вместе с приятелями он посетил бар Fulham's Brook House. По словам очевидцев, Гарри казался очень веселым, хотя и старался не привлекать к себе внимания. В заведении принц появился в серой рубашке и джинсах. «Он сидел в окружении семи парней. Они веселились, о чем-то разговаривали и шутили. Со стороны казалось, что это просто обычный парень», – рассказали очевидцы.

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    знаменитости Меган Маркл Принц Гарри
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