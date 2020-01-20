Принц Гарри загулял в пабе, пока Меган Маркл находится в Канаде



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Принц Гарри и Меган Маркл официально лишатся титулов уже весной этого года

Наследнику британского престола удалось решить все спорные вопросы с родственниками, поэтому они позволили ему выйти из состава королевской семьи

Принц Гарри сейчас находится в Лондоне, поскольку решает вопросы, связанные с отказом от королевских полномочий. Свободное время герцог Сассекский проводит в компании друзей, а вчера его даже заметили в одном из местных пабов.

«Сейчас Меган Маркл вместе с сыном живет в Канаде, а вот ее муж, чтобы не скучать в одиночестве, проводит время с друзьями. Вместе с приятелями он посетил бар Fulham's Brook House. По словам очевидцев, Гарри казался очень веселым, хотя и старался не привлекать к себе внимания. В заведении принц появился в серой рубашке и джинсах. «Он сидел в окружении семи парней. Они веселились, о чем-то разговаривали и шутили. Со стороны казалось, что это просто обычный парень», – рассказали очевидцы.

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