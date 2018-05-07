Руслана сделает громкое заявление в финале «Евровидения-2018»

Артистка призывает поклонников переходить на использование возобновляемых источников энергии

Украинская певица Руслана, которая принесла нашей стране первую победу на «Евровидении», готовит масштабное шоу, которое состоится 12 мая перед финалом песенного конкурса в Лиссабоне. Концерт будет называться Wild Energy и будет проходить на центральной площади португальской столицы Праса-ду-Комерсио. В своем шоу известная артистка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Руслана

Артистка призывает поклонников переходить на использование возобновляемых источников энергии

Украинская певица Руслана, которая принесла нашей стране первую победу на «Евровидении», готовит масштабное шоу, которое состоится 12 мая перед финалом песенного конкурса в Лиссабоне. Концерт будет называться Wild Energy и будет проходить на центральной площади португальской столицы Праса-ду-Комерсио.

В своем шоу известная артистка обратится к поклонникам конкурса с важным месседжем, который стал жизнеутверждающим для Украины и цивилизационно поворотным для всего человечества – призывом перехода на возобновляемые чистые источники энергии.

«Евровидение» имеет огромную аудиторию и влияние. Его миссией может стать популяризация прогрессивных ценностей во всем мире. Возобновляемые источники энергии – это чистая энергия стихий, энергия исцеления для планеты и человечества, энергия мира. Сейчас, когда я не соревнуюсь в конкурсе, а являюсь его гостьей, я призываю через украинцев в Португалии и мире, через все прогрессивное человечество, через тех, кто любит музыку и бережет Землю, во всех странах мира перейти в новую эру – Эру Чистой Энергии», - говорит певица.

Для Лиссабона Руслана приготовила современную программу с использованием экзотических инструментов, живого рок-шоу, собственным исследованиям и авторской интерпретацией древних ритуалов, уникальной вокальной и танцевальной манеры.

Специально для выступления в рамках Евровидения 2018 певица готовит дуэт с известным украинским музыкантом. Его имя будет объявлен 11 мая за один день до начала шоу.

Джерело: Сегодня