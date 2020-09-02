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    Жизнь

    Принц Гарри и Меган Маркл посадили любимые цветы Дианы в годовщину ее смерти

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    39-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри посетили дошкольный образовательный центр Assistance League <div></div> - Принц Гарри и Меган Маркл посадили любимые цветы Дианы в годовщину ее смерти
    39-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри посетили дошкольный образовательный центр Assistance League
    AssistanceLeagueLosAngeles

    Ученики были счастливы неожиданному визиту герцогов Сассекских

    39-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри продолжают вести благотворительную деятельность, несмотря на то что сложили с себя королевские полномочия. Бывшая актриса и внук королевы устроили сюрприз детям из нуждающихся семей, а заодно почтили память покойной принцессы Дианы.

    Меган и Гарри вместе с малышами облагородили сад их образовательного центра. Для садоводческой работы Маркл выбрала рубашку из светлого денима и джинсы с балетками. Лица супругов были закрыты защитными масками.

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    Принц Гарри и Меган Маркл посадили любимые цветы Дианы в годовщину ее смерти
    Принц Гарри и Меган Маркл посадили любимые цветы Дианы в годовщину ее смерти
    Принц Гарри и Меган Маркл посадили любимые цветы Дианы в годовщину ее смерти
    Принц Гарри и Меган Маркл посадили любимые цветы Дианы в годовщину ее смерти
    AssistanceLeagueLosAngeles

    Брат принца Уильяма привез с собой любимые цветы своей матери — незабудки. Герцог и его жена посадили семена в честь 23-й годовщины со дня смерти леди Ди. Своим образом Меган также отдала дань любимице британцев, которая обожала носить двойной деним.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

    Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.

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    знаменитости актриса Меган Маркл Принц Гарри
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