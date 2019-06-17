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    Жизнь

    Принц Гарри не поздравил принца Чарльза с Днем отца

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    Меган Маркл и принц Гарри - Принц Гарри не поздравил принца Чарльза с Днем отца
    Меган Маркл и принц Гарри

    Принц Уильям опубликовал снимок с папой в своем официальном Instagram

    Британские журналисты отметили любопытную деталь прошедшего в минувшее воскресенье Дня отца. Она касается избирательности поздравлений с популярным на Западе праздником, с которой подошли к этому дню британские принцы Уильям и Гарри.

    Старший из братьев в своем официальном Instgram опубликовал по случаю праздника два снимка. Один – архивная фотография, сделанная еще во времена службы Уильяма в ВВС Великобритании, когда своего отпрыска на месте службы приехал навестить Чарльз. На втором Уильям уже сам выступает в качестве счастливого папы. Фотография смеющихся Уильяма, Гарри и Чарльза появилась на странице и самого принца Уэльского, пишет Еxpress.co.

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    Принц Гарри не поздравил принца Чарльза с Днем отца
    Принц Гарри не поздравил принца Чарльза с Днем отца
    Принц Гарри не поздравил принца Чарльза с Днем отца

    А вот принц Гарри полностью сосредоточился на своем сыне. Подтверждением тому и служит праздничная публикация на официальной странице герцога и герцогини Сассекской. Это уже ставший знаменитым снимок руки Гарри и его сына Арчи.

    «С Днем отца! И желаю особого первого Дня отца герцогу Сассекскому», — гласит подпись.

     

    Принц Уильям Принц Гарри
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