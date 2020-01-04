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    Жизнь

    Принц Гарри поделился трогательным фото с сыном Арчи из Канады

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    <p>Герцог и герцогиня Сассекские проводят новогодние каникулы вдалеке от Англии</p> <div></div> - Принц Гарри поделился трогательным фото с сыном Арчи из Канады

    Герцог и герцогиня Сассекские проводят новогодние каникулы вдалеке от Англии

    Малыш выглядел даже более стильно, чем его отец

    Меган Маркл и принц Гарри поделилась новым фото в соцсети. В кадре рыжеволосый принц держит на руках подросшего наследника. Примечательно, что Арчи позирует в джинсах, парке горчичного цвета и вязаной шапке с двумя помпонами.

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    Малыш выглядел даже более стильно, чем его отец. На снимке Гарри буквально сияет глядя на своего сына. Поклонники пары отметили, что на ногах ребенка красовались угги, которые были подарены австралийским генерал-губернатором во время королевского тура пары в Австралию в 2018 году. Герцог и Герцогиня Сассекские подвели итоги ушедшего года, а поклонники не упустили возможность обсудить, на кого больше похож Арчи.

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    Меган Маркл Принц Гарри
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