Стало известно, какой подарок семимесячный сын Меган Маркл получил на Рождество
Малышу подарили детские книги, конструкторы и даже бассейн
Сын герцога и герцогини Сассекских получил подарок, о котором мечтают даже взрослые
Источники, приближенные к Меган Маркл и принцу Гарри, сообщили подробности их первого Рождества с сыном. Семимесячный Арчи получил массу подарков от родных. Малышу подарили детские книги, конструкторы и даже бассейн, наполненный мячиками, о котором мечтают все дети.
Инсайдер рассказал и об успехах маленького принца. Арчи уже может сидеть самостоятельно и пытается ползти.
«Ему очень нравится веселиться и общаться с людьми. Многие дети стесняются новых людей, но только не Арчи: он готов пойти на руки к любому, кто обратится к нему», - цитирует US Weekly слова друга семейной пары.
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