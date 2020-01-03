Стало известно, какой подарок семимесячный сын Меган Маркл получил на Рождество



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Малышу подарили детские книги, конструкторы и даже бассейн

Сын герцога и герцогини Сассекских получил подарок, о котором мечтают даже взрослые

Источники, приближенные к Меган Маркл и принцу Гарри, сообщили подробности их первого Рождества с сыном. Семимесячный Арчи получил массу подарков от родных. Малышу подарили детские книги, конструкторы и даже бассейн, наполненный мячиками, о котором мечтают все дети.

Инсайдер рассказал и об успехах маленького принца. Арчи уже может сидеть самостоятельно и пытается ползти.

«Ему очень нравится веселиться и общаться с людьми. Многие дети стесняются новых людей, но только не Арчи: он готов пойти на руки к любому, кто обратится к нему», - цитирует US Weekly слова друга семейной пары.