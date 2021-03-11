Принц Гарри получил в наследство от принцессы Дианы $13 миллионов

Принц признался, что они с женой не смогли бы переехать в США без денег его матери

После скандального интервью Опре Уинфри, в котором принц Гарри затронул тему наследства, аналитики подсчитали, сколько денег оставила принцесса Диана своему младшему сыну. По информации издания Page Six, первоначальная сумма была равна 8,9 млн долларов, однако благодаря инвестициям наследство за последние годы выросло до 13 млн долларов. «У меня есть деньги, которые мне оставила мама. Без этой суммы мы бы не решились на этот шаг», — так принц Гарри рассказал о решении переехать в США после отказа от королевских титулов и привилегий. «Такое ощущение, что она предвидела все произошедшее и была с нами на протяжении этого времени», — откровенничал принц.

Гарри также отметил, что изначально не собирался связывать себя многомиллионными контрактами с Netflix и Spotify. Однако охрана, аренда жилья и привычный стиль жизни некогда королевских особ оказались настолько дороги, что пара стала искать способы заработка.

По информации издания Page Six, принц Гарри и Меган Маркл смогли неплохо сэкономить на аренде жилья за прошедший год. Сообщается, что сначала пара жила в особняке, который им одолжил неназванный приятель, а затем, в начале пандемии, они переехали в Лос-Анджелес, в один из домов Тайлера Перри. Пара успела приобрести себе дом в Санта-Барбаре, который обошелся им в 14,6 млн долларов.

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